Wetter in Franken: "Heizdecken-Wolken" bringen uns milde Temperaturen

Bereits früh im Jahr zeichnen sich ungewöhnlich hohe Temperaturen ab. Wie der deutsche Wetterdienst (DWD) vermeldet, startet die Woche mit milden Temperaturen von bis zu 6 Grad. Nach anfänglichen Regenschauern soll es im Laufe der Woche trocken bleiben. Die Temperaturen steigen am Mittwoch auf bis zu 11 Grad an. Grund dafür sind laut der Prognose des mittelfränkischen Wetterexperten Stefan Ochs sogenannte "Heizdecken-Wolken", die sich in warmen Luftschichten bewegen.

Wetter in Franken: Hohe Temperaturen im Januar

Ein Hoch über dem Mittelmeer führt bis zum Ende der Woche sehr Milde Luft zu uns, so der Experte. Aufziehende Wolkenfelder bringen vor allem am Anfang der Woche immer wieder Regenschauer mit sich. Am Mittwoch soll es zeitweise aufheitern.

In Franken werden am Montag Temperaturen von 6 Grad erwartet, die am Mittwoch auf bis zu 11 Grad ansteigen und dann bis Freitag auf 8 Grad zurückgehen. In einigen Lagen ist mit Nachtfrost zu rechnen.