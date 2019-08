Wetter in Franken: Der Herbst kündigt sich an - Gewitter, Hitze und Abkühlung

Das Wetter in Franken wird in den kommenden Tagen sehr wechselhaft, sagt der Wetterexperte Stefan Ochs voraus. Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch bleibt die schwülwarme Luft in Franken. Die Temperaturen sollen auf bis zu 31 Grad steigen.

Gewitterrisiko steigt in Franken

Am Donnerstag zieht eine Kaltfront nach Franken, sagt der Wetterexperte. Die Sonne verschwindet hinter Wolken. Dazu wird es zahlreiche Regenschauer und Gewitter geben. Wo es gewittern wird, erfahren Sie auf unserem Unwetter-Ticker. Dort werden Sie auch über aktuelle Unwetter-Warnungen informiert. Trotz der drohenden Unwetter sollen die Temperaturen bei 27 Grad bleiben. Kommt es zu Regenfällen soll der Wind sogar in starken Böen wehen.

Wetteraussichten am Wochenende in Franken

Freitag und Samstag bestimmt ein Zwischenhoch das fränkische Wetter. Die Wolken werden verdrängt und es soll bis zu 28 Grad warm werden. Auch das Schauer- und Gewitterrisiko ist nur noch gering. In den Nächten wird es allerdings mit 16 Grad frisch.

Meteorologisch beginnt der Herbst in Franken

Am 1. September ist der Herbst zumindest meteorologisch angekündigt. Schon am Sonntag zieht kühle Luft von Island Richtung Franken. Die genaue Richtung der Luftmassen ist allerdings noch nicht genau vorhersehbar. Unser Wetterexperte, Stefan Ochs, rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent, dass Franken von der kalten Luft getroffen wird. Das bedeutet: Regen, maximal 24 Grad mit sinkender Tendenz. Wird Franken allerdings nur gestreift, bleibt es sommerlich.

Symbolfoto: Angelika Warmuth/dpa