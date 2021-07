August-Prognose fällt finster aus - Wetterexperte spricht von Herbst statt Sommer: Aktuell meint es das Wetter nicht gut mit uns. Erst war es kalt, dann regnete es viel und jetzt kommt ab und zu die Sonne raus. Während in Berlin in nur 90 Minuten mit über 53 Liter Regen pro Quadratmeter nahezu die komplette Monatsmenge niederging, schwankt in anderen Teilen die Stimmung zum Wetter zwischen himmelhochjauchzend und zu Tote betrübt.

Deutschland ist gerade voll drin in den Hundstagen - geht es nach dem Aberglauben, dann sind das die heißesten Tage des Jahres. Doch davon ist aktuell nicht viel zu sehen. Natürlich waren jetzt mehrerer Tage schön und warm, aber Temperaturen über 30 Grad waren selten dabei.

Wetter im August: Das ist normal - und so wird der Sommer 2021

Doch was ist eigentlich normal in einem August in Deutschland? Auf diese Frage liefert die Wetterseite wetter.com Antworten:

Durchschnittstemperatur (Mittel zwischen 1961 und 1990): 16,5 Grad

Mittlere Niederschlagssumme pro Quadratmeter: 77 Liter

Mittlere Sonnenscheindauer pro Monat: 197 Stunden

Wetter: kräftige Gewitter, teils Unwetter möglich

August im Norden Deutschlands wärmster Monat

Ende August erster Frost möglich

Geht es nach Wetterexperte Dominik Jung, dann werden wir im August selten die 30-Grad-Marke überschreiten: "Der August scheint eher einen herbstlichen Start zu bringen, statt einen hochsommerlichen." Unterstützt wird seine These von der NOAA-Prognose, der Wetteraussicht der National Oceanic and Atmospheric Administration aus den USA.

Wetter-Prognosen für den August 2021: Temperaturen unter 15 Grad

Die Prognose des US-Wetterdiensts kündigt einen August an, der im Schnitt etwa 1 bis 1,5 Grad kälter ist. Betroffen davon sind die Südküste England, nahezu das komplette Frankreich und Deutschland. Für Sommerferien in Deutschland könnte es bessere Aussichten geben - dennoch empfehlen wir diese 20 Orte für einen schönen Urlaub in Deutschland.

Das europäische Pendant, das Modell des Euorpean Centre of Mediem-Range Weatger Forecasts (ECMWF) widerspricht der US-Prognose für Europa: Laut Aussichten des ECMWF wird der August rund ein Grad wärmer als das langjährige Mittel. Außerdem soll es eher zu trocken werden.

Um seine Prognose weiter zu untermauern, nutzt Wetterexperte Jung ein Temperatur-Modell einer französischen Wetteragentur. Darauf zu sehen sind die Temperaturen am 3. August in Deutschland. An diesem Dienstag wird es eher kühl, im Süden von Bayern wird es mancherorts sogar kälter als 15 Grad.

"Hitze und ein stabiles Schönwetterhoch sind bis 10. August nicht in Sicht“, erklärt Wetterexperte Dominik Jung. Schaut man bei wetteronline.de auf die Prognose für Bamberg so stimmt die Karte: In der Domstadt wird es in der Spitze nur knapp über 21 Grad, Regen und Wolken werden den Tag dominieren. Bis zum 10. August wird es auch nicht wirklich besser. Zwar wird es überwiegend trocken sein - aber mit 23 Grad nur unwesentlich wärmer.

Der August - und somit unser Sommer 2021 - wird wohl eher zum "Gruselsommer".

Vorschaubild: © Gerd Altmann/pixabay.com