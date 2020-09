Hitze-Endspurt im September

Polarluft kühlt Deutschland ab

Temperaturen fallen am Wochenende auf knapp über 20 Grad

Aktuell herrschen hochsommerliche Gefühle in Deutschland: Hitze, Trockenheit und Spitzentemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius machen den September 2020 zu einem enorm warmen Herbstmonat.

Doch das wird sich wohl am kommenden Wochenende ändern. Passend zum Herbstbeginn am 22. September 2020 rollt eine Kaltfront aus Skandinavien auf Deutschland zu.

Polarluft kühlt Deutschland ab: Temperaturen sinken nach dem Wochenende

Die Wetterplattform wetter.com berichtet über den Hitze-Endspurt im September: Demnach erreicht ein Schwall Kaltluft aus Skandinavien zusammen mit starken Winden Deutschland. Diese sorgten schon am Mittwoch (17. September 2020) für Abkühlung im Nordosten.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war es bereits frostig. Im Norden Deutschlands kam es zu Bodenfrost und Temperaturen in Bodenhöhe von unter null Grad.

Der Freitag wird zwar klar und sonnig, dennoch wird deutschlandweit die 30-Grad-Marke wohl nicht mehr überschritten. Am wärmsten bleibt es an der deutsch-französischen Grenze. Dort bleibt es mit 27 Grad sommerlich warm. Im Nordosten Deutschlands sinken die Temperaturen allerdings auf bis zu 18 Grad. In Franken liegen die Temperaturen zwischen 20 und 22 Grad.

Das Wetter bleibt am Samstag ähnlich. Am Sonntag ist mit einem kleinen Wärmeanstieg zu rechnen. Die 30-Grad-Marke wird aber auch am Sonntag nicht geknackt.

