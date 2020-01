Schnee in Franken am Dienstag (7. Januar 2020): So lautet die Prognose vom Wetterochs aus Herzogenaurach. Um etwa 7 Uhr setzten von Westen her Niederschläge ein, die anfangs teilweise als Schnee und ansonsten als Regen fallen. Die vorübergehende Ausbildung einer dünnen Schneedecke sei nicht ganz ausgeschlossen. Am Nachmittag stiegen die Temperaturen auf 3 Grad.

Wetter-Vorhersage für Franken: Temperaturen steigen ab Mittwoch

Ab Mittwoch (8. Januar 2020) werde es wärmer, so der Wetter-Experte. Bis Freitag sei es wechselnd bewölkt bis bedeckt und gelegentlich regne es. Die Höchsttemperaturen kletterten von 4 Grad am Mittwoch auf 8 Grad am Freitag.