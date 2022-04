Das verrückte April-Wetter geht weiter: Nachdem vor allem der Süden Deutschlands mit einem plötzlichen Schneechaos zu kämpfen hatte, soll es in den Tagen vor Ostern schlagartig wieder warm werden. Am Mittwoch (13. April 2022) war es schon fast frühsommerlich warm. Das hatte auch Meteorologe Dominik Jung angekündigt: Die Höchstwerte sollten laut dem Experten auf mehr als 20 Grad ansteigen - und so war es auch. Grund dafür ist das Hoch "Rainer". Doch hält das schöne Wetter auch bis Ostern?

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der "Wochenmitte" im "weitaus größten Teil Deutschlands" mit derart sommerlichen Temperaturen. Dazu soll es weitestgehend trocken bleiben. Allein im Norden bleibt das Thermometer bei maximal 17 Grad und es sind Regenschauer oder vereinzelte Gewitter möglich.

Nach Schnee wieder Saharastaub: Wetterprognose für Ostern

Blutregen kann Deutschland laut Dominik Jung erneut treffen, wenn Regen den rot-braunen Sand aus der Luft wäscht. Am Donnerstag könnten sich "fast schon kleine Sommergewitter" bilden, meint Jung. Der DWD rechnet ebenso ab Donnerstag mit mehr Wolken und Regen. Von Nordwesten ziehen laut Vorhersage Schauer auf, die im weiteren Verlauf auf den gesamten Mittelgebirgsraum übergreifen sollen. Nur im Osten und Südosten bleibt es wahrscheinlich trocken. Die Höchsttemperaturen liegen dort zwischen 19 und 23 Grad und in bewölkten Gebieten zwischen 13 und 18 Grad.

Und wie sieht es an den Feiertagen aus? Ostern im Schnee sei laut Jung noch nicht ganz ausgeschlossen - die Wahrscheinlichkeit aber aktuell eher gering. Dennoch soll es den Prognosen zu Folge etwas kühler werden. Am Karfreitag und Samstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken und laut Experten werden es maximal 17 bis 19 Grad. Vereinzelt kann es regnen - auch am Ostersonntag. Der Feiertag soll stärker bewölkt bleiben, sagt der DWD voraus. Die Tageshöchstwerte rutschen dadurch noch ein Stück nach unten auf etwa 16 Grad.

Schneeschauer am Ostermontag? Das sagen die Wettermodelle

Am Ostermontag könnte es wieder freundlicher werden, doch unterm Strich bleibt der April wechselhaft, resümiert der Meteorologe Jung: "Die Temperaturen fahren Achterbahn." So hatte das US-Wettermodell zuletzt schon wieder Schneeregen und Schneeschauer für den Ostermontag berechnet, zumindest im Osten Deutschlands. "Es bleibt also Richtung Ostern spannend."

Der April macht damit seinem Ruf alle Ehre - aber wieso ist das Wetter ausgerechnet in diesem Monat so wechselhaft? "Der April ist der Übergang vom Winter in den Sommer. Wir haben noch ein sehr kaltes Nordeuropa. Südeuropa ist aber teilweise schon richtig warm. Damit stehen sich diese beiden Luftmassen Auge in Auge in Europa gegenüber", erklärt Jung. In diesem Jahr sei das besonders stark. Ab Mai sollen die Schwankungen jedoch wieder geringer werden.