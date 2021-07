Vom anfänglichen Hitze-Sommer war diese Woche nicht mehr viel zu spüren: Regen und Unwetter haben beinahe täglich dominiert. Auch am Freitag (2. Juli) bleibt es den ganzen Tag ungemütlich. Aber es gibt Hoffnung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verspricht ein schönes Sommer-Wochenende.

Vor allem am Samstag können wir Regenschirm und Gummistiefel zuhause lassen. Auch in Franken soll die Sonne vom Himmel strahlen. Aber auch der Sonntag wird sonnig und heiß - zumindest bis zum späten Nachmittag.

Zwischen 24 und 26 Grad: In Franken wird das Wetter am Wochenende sommerlich

Die Temperaturen klettern in den kommenden Tagen wieder flink nach oben. Während am Freitag bei kühlen 18 Grad und Regen, wenig Sommerstimmung aufkommt, wird es am Samstag sonnig und bis zu 24 Grad warm. Am Sonntag sollen die Temperaturen laut Meteorologen sogar bis auf 26 Grad klettern. Da steht einem Besuch im Freibad oder am Badesee nichts im Weg.

Der DWD gibt für das Wochenende keine Unwetter-Warnung heraus - und das hat seit einigen Wochen Seltenheitswert. Am Samstag dürfen wir uns auf 10 Sonnenstunden freuen. Am Sonntag immerhin auf 7 Stunden.

Wetter-Prognose: Hitze & Unwetter - so sieht die kommende Woche aus

Ab Sonntagabend müssen wir uns dann wieder auf Unwetter einstellen. Wetter-Experten kündigen zwar auch für die kommende Woche heiße Temperaturen an, aber Gewitter, Regen und Sturmböen werden uns weiterhin begleiten.

Bis Sonntag dürfen wir aber zwei echte Traum-Sommertage genießen. Ein echter "Schaukel-Sommer" eben.