FDP fordert Reaktivierung von stillgelegten Atomkraftwerken in Deutschland

Energieversorgung ist durch Ukraine-Krieg bedroht

ist durch Ukraine-Krieg bedroht Habeck hält Vorschlag für ungeeignet

Die FDP bringt die erneute Nutzung der stillgelegten Atomkraftwerke ins Spiel. Grund ist die drohende Energieversorgung durch den Ukraine-Krieg. Sowohl in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein befürworteten FDP-Landespolitiker eine entsprechende Prüfung.

FDP bringt Reaktivierung stillgelegter Atomkraftwerke ins Spiel

"Es darf keine Tabus geben, alle Optionen gehören auf den Tisch. Dazu gehört neben der Prüfung der Laufzeitverlängerung der noch betriebenen Kernkraftwerke auch die des Wiederanfahrens stillgelegter Anlagen", sagte Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Dienstag (1. März 2022).

Zuvor hatte sich der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky ähnlich geäußert. "Eine temporäre Aussetzung des Atomausstiegs sollte geprüft werden", sagte er. "Das betrifft zum einen die noch laufenden Kernkraftwerke, aber auch die erst vor wenigen Wochen vom Netz gegangenen Meiler, wie beispielsweise Brokdorf." Zuerst hatte das "Flensburger Tageblatt" berichtet.

Das Unternehmen Preussenelektra, das für die Ende 2021 stillgelegten Atomkraftwerke in Grohnde (Niedersachsen) und Brokdorf (Schleswig-Holstein) zuständig ist, zeigte sich grundsätzlich offen für einen geänderten Umgang mit der Atomenergie. "Vor dem Hintergrund der kriegerischen Handlungen in Europa und der daraus resultierenden Risiken für die Versorgungssicherheit ist es nachvollziehbar, dass die aktuellen energiepolitischen Gegebenheiten auf den Prüfstand gestellt werden", sagte eine Sprecherin.

Unternehmen Preussenelektra: Verlängerte Nutzung des Kernkraftwerks Isar 2 in im Fokus

Im Vordergrund stehe für Preussenelektra dabei aber eine verlängerte Nutzung des Kernkraftwerks Isar 2 in Bayern, das noch nicht abgeschaltet wurde. "In dieser Ausnahmesituation sind wir von der Preussenelektra bereit, darüber zu sprechen, unter welchen technischen, organisatorischen und regulatorischen Randbedingungen eine verlängerte Nutzung des Kernkraftwerks Isar 2 möglich wäre, sofern dies seitens der Bundesregierung ausdrücklich gewünscht ist."

Auch ein Wiederanfahren von Brokdorf und Grohnde sei "theoretisch sicherheitstechnisch uneingeschränkt möglich". Die Genehmigung für den Rückbau beider Kraftwerke erwartet Preussenelektra erst Ende des Jahres. Allerdings würde es in diesem Fall mittelfristig an frischen Brennelementen und Personal fehlen, weil die Stilllegung und der Rückbau schon seit Jahren vorbereitet wurden. "Beide Anlagen befinden sich derzeit im sogenannten Nachbetrieb, in dem wir vorbereitende Arbeiten durchführen", erklärte die Sprecherin.

Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) hat die Überprüfung des Kohle- und Atomausstiegs gefordert. "Es müssen alle Optionen auf den Tisch", sagte Pinkwart am Montag nach einer Sondersitzung mit seinen Länderkollegen. Außerdem soll nach Worten Pinkwarts die Debatte über einen früheren Kohleausstieg bereits bis 2030 nicht übers Knie gebrochen werden.

Habeck hält Vorschläge für ungeeignet, aber meint: "Es gibt keine Denktabus"

Die Bundesregierung solle den bis Ende dieses Jahres vorgesehenen Überprüfungsschritt für den vorgezogenen Kohleausstieg überdenken. "Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisensituation muss die Bundesregierung der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit nun oberste Priorität einräumen."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält beides für ungeeignet, um etwaige Versorgungsengpässe durch einen Lieferstopp Russland auszugleichen. Gleichwohl prüfe sein Ministerium das, hatte er am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin" gesagt. "Es gibt keine Denktabus." Die Ampel-Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, den für 2038 vereinbarten Ausstieg aus der Kohle-Verstromung "idealerweise" bereits 2030 zu schaffen.

