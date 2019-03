Weltweit erstes Frauenticket: Frauen in Berlin fahren heute 21 Prozent günstiger

Zum "Equal Pay Day" am 18. März gibt es in Berlin nur für Frauen ein günstigeres Nahverkehrsticket. Der für einen Tag gültige Fahrschein sei das weltweit erste Frauenticket, heißt es von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Es soll 5,50 Euro und damit rund 21 Prozent weniger als das normale Tagesticket (7,00 Euro) kosten - weil Frauen in Deutschland durchschnittlich 21 Prozent weniger als Männer verdienten, teilte die BVG zur Begründung mit.

Nur am 18. März gibt es außerdem auch Jahres- und Monatskarten zu dem reduzierten Frauen-Preis zu kaufen - natürlich aber nur für Frauen und nur an einem speziellen Fahrschein-Automaten am S-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin. Das Suchen lohnt sich, denn wer eine Jahreskarte kauft. kann so knapp 160 Euro sparen.

Doch wie erkennt der Fahrkarten-Automat eigentlich, ob eine Frau vor ihm steht oder ein Mann? Eine eingebaute Kamera scannt das Gesicht des Kunden. Frauen bekommen die reduzierten Preise, Männer eine Fehlmeldung, berichtet die "Bild"-Zeitung. Zahlung sei nur mit Karte möglich. Ungerecht? "Natürlich ist die Aktion ungerecht", sagte eine BVG-Sprecherin der "Bild" - aber es sei genauso ungerecht, Frauen nicht gleich zu bezahlen.

Der "Equal Pay Day" steht symbolisch für die unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen. Über alle Branchen und Berufe hinweg bestand nach Angaben des Statistischen Bundesamts zuletzt ein durchschnittlicher Lohnunterschied von 21 Prozent.

Warum verdienen Frauen durchschnittlich weniger?

Frauen verdienen weniger, weil sie häufiger in Teilzeit und in schlechter bezahlten Berufen - zum Beispiel im sozialen Bereich - arbeiten. Rechnet man diese Faktoren heraus, verdienen Frauen für die gleiche Arbeit in Deutschland rund sechs Prozent weniger als Männer (Stand: 2014).

Anlässlich des Equal Pay Day hat der Deutsche Gewerkschaftsbund zu einer Kundgebung in Berlin aufgerufen. Die Gewerkschafter wollten am Montag unter dem Motto "Recht auf mehr" vor dem Brandenburger Tor protestieren. Dort wollten auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (beide SPD) sprechen.