Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht europaweit zurück. Immer mehr Menschen fragen sich, wie lange wir noch Maske tragen und Abstände wahren müssen. Frank Ulrich Montgomery, Chef des Weltärztebundes, hält ein schnelles Ende der Maßnahmen für ausgeschlossen - ganz im Gegenteil.

"Diese Pandemie wird in meinen Augen nie beendet sein. Wir kriegen das Virus ja nicht weg", sagte Montgomery in einem Interview dem Fernsehsender RTL. Man müsse mit Hygieneregeln und dem Tragen von Masken weiterleben, glaubt Montgomery. Das sei kein dramatischer Grundrechtseingriff und schädige die Leute nicht komplett.

Wie lange dauert Corona noch? Weltärzte-Chef Montgomery mit Prognose

Statt die Einschränkungen zu kritisieren, stellt der Ärztechef indes die positiven Beobachtungen in den Vordergrund. "Wir sehen in diesem Winter ist die Grippewelle ausgefallen", sagte Montgomery, "wir sehen viel, viel weniger Magen-Darm-Infektionen". Auch einfache Erkältungen hätten abgenommen.

Der 68-jährige Radiologe geht davon aus, dass Corona die Welt noch einige Jahre beschäftigen wird - und zieht einen Vergleich zum Pockenvirus: "Es ist das einzige Virus, das heute so gut wie ausgerottet ist. Das hat 40 Jahre gedauert und internationaler Maßnahmen wie Impfen und Quarantäne bedurft."

Für Montgomery sei das Impfen daher der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie. "Prävention ist wichtig und die erste Prävention ist das Impfen. Die zweite Prävention seien Abstandsmaßnahmen.

