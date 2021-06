Deutschland vor 48 Minuten

Reisen

Welchen Corona-Test brauche ich bei der Einreise ins EU-Ausland?

Die Inzidenzzahlen sinken und das nicht nur in Deutschland. Innerhalb der EU können Urlauber deshalb endlich wieder an den lang ersehnten Strand oder zum Wandern in die Alpen. Doch wer ausreisen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen können.