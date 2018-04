Berlin vor 29 Minuten

Weitere Anhebung der Pflegeversicherungsbeiträge geplant

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine weitere Anhebung der Beiträge zur Pflegeversicherung angekündigt. «Wir werden in den nächsten Jahren die Beiträge nochmals erhöhen müssen», sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der ARD-Sendung «Maischberger».