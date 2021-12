Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll am Freitag beschlossen werden

Geplante Teil-Impfpflicht für Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Härtere Beschränkungen in regionalen Corona-Brennpunkten angedacht

Vorschlag aus Bayern sieht Gehaltsverdopplung für Pflegekräfte vor

Innerhalb von wenigen Wochen sollen zum zweiten Mal Änderungen am Infektionsschutzgesetz beschlossen werden, um die Möglichkeiten für schärfere Corona-Maßnahmen auszuweiten. Diese wurden nun in einer außerplanmäßigen Sitzung des Bundestags erstmals beraten, bevor am Freitag, 10. Dezember 2021, die Beschlussfassung durch das Parlament erfolgen soll.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes: Einrichtungsbezogene Impfpflicht ab März?

Im Bundestag lieferten sich die Parteien in der Sondersitzung einen heftigen Schlagabtausch zur neuen Gesetzesänderung. Die SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar verteidigte die geplante Neuregelung, die unter anderem eine Impfpflicht für Personal in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen, Kliniken oder Reha-Einrichtungen durch das Parlament vorsieht. Gleichzeitig forderte die Union die Impfpflicht auch auf Lehrer und Erzieher auszudehnen.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, so Sabine Dittmar. Doch dieses Recht hätten ebenso die Schwachen und Hilfsbedürftigen. Diese müssten sich "darauf verlassen können, dass ihnen keine Gefahr für die eigene Gesundheit droht". Aus ethischer Sicht sei daher eine Impfpflicht besonders in Pflegeeinrichtungen "unabdingbar". Auch für eine allgemeine Impfpflicht zeigte sich Dittmar offen, sie begrüße die Schaffung eines "gesamtgesellschaftlichen Schutzwalls" gegen die Pandemie, berichtete der BR.

Die Änderungen sehen außerdem vor, dass Impfungen künftig auch von Zahnärzten oder Apothekern durchgeführt werden können. Damit sollen unter anderem auch die Auffrischungsimpfungen beschleunigt werden. Darüber hinaus sollen Länder die Möglichkeit bekommen, in regionalen Corona-Brennpunkten auch schärfere Maßnahmen wie Gastronomie-Schließungen zu ergreifen. Dies würde auch für Clubs, Diskotheken, Messen und Kongresse gelten.

Bonus und Gehaltsverdopplung für Pflegekräfte angedacht

Die Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar versicherte gleichermaßen, dass der von der Ampel-Koalition versprochene Bonus für Pflegekräfte zu Beginn des Jahres 2022 angegangen und "so schnell wie möglich ausgezahlt" werden solle. Die Prämie ist allerdings bisher nicht Teil des aktuellen Gesetzesvorhabens, berichtete die tagesschau. Zur weiteren Wertschätzung der Arbeit von Pflegekräften in der Pandemie kündigte die bayerische Landesregierung eine Bundesratsinitiative für mehr Gehalt in Pflegeberufen an. Man werde sich dafür einsetzen, dass das Gehalt insbesondere von Intensivpflegekräften "mindestens für ein Jahr verdoppelt wird", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek nach einer Kabinettssitzung.

