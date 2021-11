Wettermodelle sind sich einig

Wintereinbruch bereits Ende November

Meteorologen rechnen mit viel Schneefall und extremer Kälte

und Bekommen wir weiße Weihnachten?

Wetterexperten rechneten bereits im Herbst mit einem echten Horror-Winter 2021. Die Wettermodelle sind sich mittlerweile einig: Während in den nächsten Tage noch relativ mildes Hochdruckwetter zu erwarten ist, wird das Azorenhoch über dem Atlantik danach plötzlich stärker. Der Jetstream ändert seine Lage, da er vom Hochdruckgebiet abgedrängt wird. Das heißt, es ziehen ein bis zwei Tiefdruckgebiete über Deutschland hinweg und auf der Rückseite gelangt eiskalte Polarluft über die Nordsee zu uns.

Wetter-Prognose: Scheint es bald auch in Franken?

Um den 20.11.2021 müssen wir mit Schneefall bis ins Tiefland rechnen, also auch in Berlin, Hamburg und vielleicht sogar Kiel. Im Süden wird es nach Einschätzungen viel Schnee geben. Wie viel das genau sein wird, können Experten noch nicht sagen. Aber im Stau der Gebirge rechnen sie mit rund 20 Zentimeter Neuschnee. Zum Schlittenfahren könnte es reichen.

Der Wintereinbruch in Deutschland fällt in diesem Jahr auf ein ungewöhnlich frühes Datum. Die Klimamodelle rechnen normalerweise erst im Dezember mit einer deutlichen Abkühlung. Auf der anderen Seite favorisieren mittelfristige Wettermodelle auch eine kalte, letzte Novemberwoche.

Es ist gut möglich, dass am 1. Advent (28.11.2021) noch Schnee liegt. Wie es danach weitergeht, ist allerdings noch völlig offen. Erfahrungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigen, dass es unwahrscheinlich ist, dass Schnee ununterbrochen von Ende November bis Weihnachten liegenbleibt. Experten rechnen im Dezember mit einer milderen Phase, ehe es dann eventuell wochenlang Winterwetter gibt. Denn das ist diese Saison durchaus möglich und plausibel. Im Bergland soll der Schnee allerdings recht sicher reichen, berichtet etwa das Portal wetter.de. Man darf also gespannt sein.

Wie können Wetterexperten bereits jetzt wissen, welches Wetter am 20. November zu erwarten ist?

Wettermodelle verhalten sich normalerweise wie Politiker: Am Anfang sind sich alle einige und nach drei Tagen haben alle doch eine andere Meinung. Zuverlässige Prognosen, die über fünf Tage hinaus reichen, müssen gut begründet sein. Denn es gibt immer irgendein Wettermodell, dass eine andere Lösung präsentiert.

Bei der Prognose für den Winter 2021 scheint das anders zu sein: Alle großen Wettermodelle, also das amerikanische, deutsche, europäische sowie das kanadische Modell, sind sich einig und zeigen das Gleiche. Man könnte von einer Sternstunde der Wettervorhersage sprechen. Oder ist das Zufall?

Wirft man einen Blick auf die Wetterlage, dann ist die weitere Entwicklung plausibel. Denn wir haben es mit kräftigen Hochdruckgebieten zu tun. In der Regel können diese sehr gut von den Wettermodellen vorgesagt werden. Und wenn sich dann die Modelle auch über die Wellen in der Höhe über dem Nordatlantik einig sind, dann kann man schon sagen, dass die Prognosen sehr wahrscheinlich so zutreffen werden.

Warum kommt so plötzlich der Wintereinbruch?

Es gibt jedoch auch eine gewisse Unklarheit. Der Schneefall könnte sich durchaus um ein oder zwei Tage verschieben. Aber der Trend, dass es um den 20.11.2021 tatsächlich zu einem enormen Wintereinbruch kommt, ist deutlich.

Experten begründen den Wintereinbruch mit dem starken Hochdruckgebiet über dem Nordatlantik. Aber warum bildet sich überhaupt so ein Hochdruckgebiet? Laut Meteorologen ist ein Grund der schwache Polarwirbel in diesem Jahr. Denn wenn der Polarwirbel schwach ist, dann ist auch der Jetstream schwach und Hochs können sich leichter ausdehnen.

Ein Blick auf die Zeit um den 20.11. zeigt, dass der Polarwind in den unteren Schickten stark in Richtung Kanada gestreckt wird. Die Winde ändern sich und das ist sicher ein wesentlicher Grund, weshalb sich Hochdruck bis nach Grönland ausbreiten kann.

