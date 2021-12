Wetterprognose für die Feiertage

für die Feiertage Gibt es in diesem Jahr "Weiße Weihnacht"?

Prognosen sind noch unsicher

Wetterexperte Jung macht etwas Hoffnung

Die Adventszeit neigt sich langsam dem Ende entgegen, Heiligabend steht vor der Tür. Doch gibt es in diesem Jahr "Weiße Weihnacht"? Die Prognosen sind bisher nur wage und stimmen nur wenig zuversichtlich. Hoffnung gibt es trotzdem.

Kalte Luft und niedrige Temperaturen an Weihnachten prognostiziert

"Auch wenn das Rennen um die weiße Weihnacht deutlich spannender ist als die Jahre zuvor, heißt das leider noch lange nicht, dass es auch für weiße Weihnachten reicht", fasst Meteorologe Christian Häckl vom Online-Portal wetter.de zusammen. Seiner Einschätzung nach sei die Chance auf Schnee dieses Jahr "höher als normal", was vor allem an den prognostizierten Temperaturen um die Feiertage liegt: Diese werden nach bisherigen Einschätzungen bei etwa null Grad liegen.

Tatsächlich könnte schon bald eisige Luft nach Westeuropa und Deutschland kommen. Doch ob es dann tatsächlich Schneefall gibt, ist noch ungewiss. Eine zuverlässige Prognose ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich.

Entscheidend ist auch die aktuelle Wetterlage. Derzeit bestimmt ein Hoch die Wetterlage, was dazu führt, dass die Temperaturen eher mild sind. Es sorgt für "ruhiges Wetter für mindestens fünf bis sieben oder acht Tage", zitiert merkur.de den Wetterexperten Dominik Jung.

Last-Minute Weiße Weihnacht? Wetterexperte Jung macht etwas Hoffnung

Verschwindet das Hoch, übernimmt ein tiefer Luftdruck die Regie. Dieser könnte dann im Idealfall pünktlich an Weihnachten für kalte Luftmassen und Schneefall sorgen. Das zeigen zumindest bisherige Prognosen.

Gibt es also eine last-Minute "Weiße Weihnacht"? Jung würde sich noch nicht allzu viele Hoffnungen machen: Alles hängt von dem derzeitigen Hoch ab. Bleibt es länger als bislang erwartet, stehen die Chancen auf Schnee zum Fest ziemlich schlecht.

Zieht das Hoch jedoch noch vor Weihnachten weiter, steigt die Wahrscheinlichkeit auf Schneefall: In diesem Fall würde es "am ersten Weihnachtsfeiertag auch unten für Dauerfrost reichen", so der Wetterexperte. Dazu kämen "einzelne zum Teil kräftige Schneeschauer." Ob es in diesem Jahr also tatsächlich "Weiße Weihnacht" gibt, bleibt noch abzuwarten.