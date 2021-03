In einem Wohnhaus in Weilerbach bei Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Die Toten, eine 60 Jahre alte Frau und ein 65 Jahre alter Mann, seien am Morgen in einem Gehöft entdeckt worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mit. «Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus», sagte ein Sprecher. Dass die beiden erschossen wurden, wollte er «weder bestätigen noch dementieren».

Die Frau und der Mann seien nicht verheiratet, aber vermutlich ein Paar gewesen. Die Polizei suchte mit einem verstärkten Aufgebot und unter anderem per Hubschrauber sowie mit Personenspürhunden nach einem 38 Jahre alten Tatverdächtigen. Dabei handele es sich um den Sohn der Frau, sagte der Sprecher. «Wir schließen nicht aus, dass er bewaffnet ist.»

Update vom 10.03.2021, 08.40 Uhr: Wer hat den 38-Jährigen gesehen?

Die Ermittler fahnden nun auch öffentlich nach dem 38 Jahre alten Daniel Mentel. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am späten Dienstagabend mit. Bei dem Verdächtigen handele es sich um den Sohn der Frau, hatte ein Sprecher zuvor gesagt. «Wir schließen nicht aus, dass er bewaffnet ist.» Gegen ihn werde auch wegen schwerer Brandstiftung in zwei Fällen ermittelt, hieß es. Im Einsatz seien ein Polizeihubschrauber, Personenspürhunde sowie Spezialkräfte der Polizei.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

38 Jahre alt,

etwa 1,75 Meter groß

normaler Statur

braune, leicht lockige Haare, die Schläfen sind grau meliert

bekleidet vermutlich mit dunkelgrüner Cargo-Arbeitshose, dunkelgrauer Softshelljacke und schwarzen Arbeitsschuhe

Gesuchte Hinweise:

Wo wurde der Tatverdächtige am Dienstag, 9. März 2021, gesehen?

War er eventuell mit einem Fahrzeug unterwegs?

Wo hält er sich aktuell auf?

Das Hinweistelefon ist unter 0631 / 369 - 2999 erreichbar.

Per Twitter teilte die Polizei am Dienstag mit: «Wenn Sie sich zurzeit in Weilerbach aufhalten, bleiben Sie bitte in einem Gebäude.» In Weilerbach leben etwa 5000 Menschen.

Erstmeldung vom 09.03.2021, 20.15 Uhr: Fahndung der Polizei nach doppeltem Leichenfund

Per Twitter teilte die Polizei mit: «Wenn Sie sich zurzeit in Weilerbach aufhalten, bleiben Sie bitte in einem Gebäude.» In Weilerbach leben etwa 5000 Menschen. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben am Nachmittag noch keinen konkreten Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort des Verdächtigen. «Befragungen laufen», hieß es. Die Ermittler seien auch mit zivilen Kräften vor Ort. Mehrere Straßen waren gesperrt.

Die Suche sei auch auf den Nachbarort Rodenbach ausgeweitet worden, sagte der Polizeisprecher. Es gebe noch keine Erkenntnisse über mögliche Motive der Tat, die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher. Dabei gehe man auch Zeugenhinweisen nach.