Verschlossene Türen und improvisierte Schilder: Mehrere Filialen des Drogeriemarktes dm mussten am Dienstag (14. Juni 2022) vorübergehend schließen. Zunächst machte der Tweet eines Nutzers aus Freiburg die Runde, dass in der Stadt aktuell alle dm-Märkte dicht seien.

Darunter ist ein Bild zu sehen, dass ein handgeschriebenes Schild vor der Drogerie zeigt. Grund für die Schließung sei der Ausfall des Kassensystems, Einkäufe könnten daher nicht abkassiert werden. Die Drogeriekette bestätigte den Ausfall wenig später auf Anfrage von t-online.

Problem mit der Kasse bei dm: Drogeriemärkte teils geschlossen

"Zurzeit gibt es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen. Wir haben die Ursache gefunden und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Minuten bundesweit wieder überall unsere Kundinnen und Kunden wie gewohnt bedienen können", so das Statement von Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.

Laut "Bild"-Zeitung waren auch in Rendsburg, Leipzig und Berlin dm-Filialen betroffen. In der Hauptstadt soll es aber nur einzelne Märkte getroffen haben. Der Twitter-Nutzer aus Freiburg gab zudem an, dass es bei Rossmann das gleiche Problem gab, diese Angabe ist aber bislang noch nicht bestätigt.