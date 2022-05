Deutschland vor 7 Minuten

Steigende Preise

Wegen Energiepreisen: Vermieter wollen schon jetzt mehr Geld für Nebenkosten

Gas und Öl sind in der letzten Zeit um einiges teurer geworden. Für Mieter heißt das: Die nächste Nebenkostenabrechnung dürfte es in sich haben. Doch so lange warten manche Vermieter nicht.