Merkel fordert Ministerpräsidentenkonferenz wegen Corona-Krise

Kanzlerin ist mit allen in Kontakt, um einen Termin zu finden

Merkel will epidemische Notlage nicht auslaufen lassen

Merkel will "schnellstmöglich" eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage. Sie sieht die Absicht der möglichen künftigen Ampel-Koalition kritisch, die epidemische Notlage auslaufen zu lassen.

Merkel fordert Ministerpräsidentenkonferenz: Kommen schärfere Kontrollen?

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch (10. November 2021) in Berlin, dass die Kanzlerin mit allen Beteiligten in Kontakt sei, um einen Termin zu finden. Dazu zählten auch Vertreter der möglichen künftigen Ampel-Koalition.

Seibert sagt weiterhin, dass die Pandemie nur bewältigt werden könne, wenn sich die Länder eng abstimmen. Zu den Themen der Konferenz könnten unter anderem schärferer Kontrollen der 3G-Regel gehören.

Merkel sei gegen ein Auslaufen der epidemischen Notlage. Denn diese bildet die Grundlage für weitreichende Eingriffe zur Eindämmung der gegenwärtig stark ansteigenden Corona-Infektionen. In Bayern hat Söder am Mittwoch (10. November 2021) den Katastrophenfall ausgerufen.