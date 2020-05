Waschstraße für Einkaufswagen: "Edeka" und "Rewe" testen Hygiene-Konzept

Zu Zeiten der Corona-Krise wird im öffentlichen Raum verstärkt auf Hygiene geachtet. Besonders in Geschäften und Supermärkten soll für ausreichend Abstand und genug Sauberkeit gesorgt werden.

Doch in vielen Filialen hat man das Gefühl, dass die Hygiene-Vorgaben nicht richtig beachtet werden: Einkaufswagen und Einkaufskörbe werden ohne richtige Desinfektion von einer Hand in die Nächste gereicht. Schluss damit, sagt ein Startup-Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen und kommt mit einer ganz eigenen Idee an der Start.

Mehr Hygiene in Supermärkten: Waschstraße für Einkaufswagen

Das Hygiene-Konzept in zahlreichen Supermärkten ist noch nicht ganz ausgefeilt: Am Eingang steht ein Mitarbeiter und ist ganztägig damit beschäftigt, Einkaufswagen zu desinfizieren und an den nächsten Kunden weiter zugeben. Es dauert und langsam bildet sich eine Schlange. Werden Einkaufswagen und Körbe jedoch nicht richtig geputzt, besteht Infektionsgefahr.

Zwei Geschäftspartner aus Herford waren mit dieser Desinfektions-Situation nicht zufrieden: "Wir fanden das nicht effizient, weder für den Markt, noch für die Kunden", erklärt Baris Karadas gegenüber dem Online-Magazin watson.

Bereits seit 2016 testet Karadas zusammen mit seinem Kollegen Koray Celik immer wieder Einkaufswagen auf deren Viren- und Keimbelastung. Dass Einkaufswagen regelrechte Virenschleudern sein können, ist bekannt. Doch wie löst man dieses Problem?

"Über die Jahre haben wir uns mehr Gedanken gemacht, bis wir im Sommer 2019 dann auf unsere Waschstraße gekommen sind, die Einkaufswagen desinfiziert", erzählt Karadas. Ursprünglicher Verkaufstermin war für den September 2020 angedacht. Doch die Corona-Pandemie haben den Entwicklungsprozess des "Deso Cube" beschleunigt, heißt es gegenüber watson. Mittlerweile stehen knapp 60 Testversionen vor verschiedenen Bau-, Garten- und Supermärkten in neun Bundesländern. Zu den testenden Supermarktketten gehören unter anderem "Rewe" und "Edeka"

Einkaufswagen desinfizieren: Wie funktioniert die Waschstraße?

Das Konzept des "Deso Cube" ist denkbar einfach: Jeder Kunde kann den Wagen in die "Waschstraße" schieben und dann einen Schalter betätigen. Der Einkaufswagen wird dann von allen Seiten mit Desinfektionsmittel eingesprüht. Ein Handdesinfektionsspender für den Kunden ist ebenfalls mitintegriert.

Wie gut das Gerät ankommt, zeigt ein Facebook-Post des "Edeka Hunold" in Paderborn. Dort schreiben einige User in den Kommentaren: "Das finde ich super - so sollten alle Geschäfte reagieren!" oder "Unfassbar gute Idee!"