Warum ist das Polizeiaufgabengesetz so umstritten? Das darf die Polizei künftig in Bayern

Veränderungen im bayerischen Polizeirecht:

Einige dieser Neuerungen seien an dieser Stelle genannt:

Kommentar: Das PAG geht zu weit



Du bist gefährlich.

Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bayerischen Landtag ist davon auszugehen, dass trotz aller Proteste der letzten Tage und Wochen der Gesetzentwurf für ein neues Polizeiaufgabengesetz in Bayern am 15. Mai mit der Mehrheit der CSU verabschiedet werden wird.Konkret heißt das, dass der Polizei dann eine ganze Reihe von neuen Befugnissen zur Verfügung stehen werden, um im Kampf zum Beispiel gegen Terroristen präventiv tätig werden zu können und Anschläge zu verhindern.DNA-Spuren auf Haut-, Augen- und Haaren und die Herkunft des Trägers dürfen untersucht werden.Die Polizei darf Einsätze mit Bodycams filmen und zusätzlich auch Drohnen einsetzen, die sowohl Demonstranten filmen als auch Handydaten abgreifen können.Pakete können beschlagnahmt werden, ohne dass der Adressat davon etwas mitbekommt.Das Vermögen verdächtiger Personen kann künftig einfacher beschlagnahmt werden.In einer Cloud gespeicherte Daten dürfen nicht nur sichergestellt werden, sie dürfen in bestimmten Fällen auch gelöscht werden.Im Bereich des Grenzschutzes hat die Bayerische Polizei künftig die gleichen Befugnisse wie die Bundespolizei . Beispielsweise kann jemand, der illegal einreisen möchte, auch von der bayerischen Polizei an der Grenze zurückgewiesen werden.Wenn sich der Staat um die Sicherheit seiner Bürger kümmert, ist das zunächst einmal völlig in Ordnung. Dafür ist er schließlich da. Die CSU droht nun allerdings mit Blick auf den Terror der jüngsten Vergangenheit und dem damit einhergehenden Zulauf für rechte Gruppen im Land mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz über das Ziel hinauszuschießen.Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann möchte terroristische Attentate, mit denen in erster Linie die Bevölkerung verunsichert werden soll, künftig bereits im Vorfeld verhindern. Ein schwieriges Unterfangen. Und er geht dabei so weit, zum Beispiel mögliche Täter, die sie ja noch gar nicht sind, präventiv in Gewahrsam zu nehmen. Mit unseren freiheitlichen Grundrechten nur schwer vereinbar. Meinen auch Juristen. Wer da eingesperrt wird, muss keine Unschuld beweisen, weil es nicht um irgendeinen Strafvorwurf gehen kann, sondern der Polizei der Hinweis ausreicht:Da kommt einfach die Sorge auf, dass jemand einfach so weggesperrt werden kann, nur weil die Behauptung im Raum steht, der oder diejenige sei gefährlich. Auch wenn ein Richter alle drei Monate über die Rechtmäßigkeit eines solchen Gewahrsams zu entscheiden hat. Problematisch ist, dass der Betroffene keine Gelegenheit bekommt zu beweisen, dass er ja gar nicht gefährlich ist. Genau das sieht das neue Polizeiaufgabengesetz nicht vor.Wir müssen aufpassen, dass wir aus Angst vor einem Erstarken der Rechten nicht damit beginnen, unsere freiheitlichen Grundrechte zu durchlöchern wie einen Schweizer Käse. Politische Extremisten jedweder Couleur und ihr terroristisches Umfeld würden sich nur ins Fäustchen lachen.