Warntag 2020: Wieso am 10. September in ganz Deutschland die Sirenen losgehen

Probealarm in ganz Deutschland steht an: Am 10. September 2020 um 11.00 Uhr wird zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung ein bundesweiter Probealarm mit allen vorhandenen Warnmöglichkeiten durchgeführt. Das soll zeitgleich in allen 16 Bundesländern, in den Landkreisen und Kommunen passieren. Aber was genau bedeutet das für uns?

Alle vorhandenen Warnmultiplikatoren wie beispielsweise Rundfunksender und App-Server, die am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossenen sind, werden am Warntag benachrichtigt. Die Multiplikatoren wiederum versenden die Probewarnung in ihren Systemen oder Programmen an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps. Zu dem Warntag gehören neben dem Probealarm auch verschiedene andere Warnmittel wie etwa Sirenen und Lautsprecherwagen. Außerdem soll mit der Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) eine Probewarnmeldung versendet werden.

Warntag 2020: Darum wird er nun jährlich stattfinden

Grund für den Warntag ist laut Angaben der Behörden ein Beschluss auf der Innenministerkonferenz. Dieser legte fest, dass ab 2020 jedes Jahr an jedem zweiten Donnerstag im September ein Warntag stattfinden wird. Beschlossen worden sei der Warntag, um die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen und gleichzeitig den Selbstschutz der Bevölkerung stärken.

„Die Wichtigkeit und Aktualität des Themas Warnung zeigt sich auch durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in diesem Jahr“, heißt es von offizieller Stelle des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).

Generell soll mit dem Warntag folgendes erreicht werden:

Die Bevölkerung soll für das Thema Warnung sensibilisiert werden.

Funktion und Ablauf der Warnung sollen besser verständlich gemacht werden.

Es soll auf die verfügbaren Warnmittel aufmerksam gemacht werden.

Bundesweit einheitliche Sirenensignale sollen bekannter werden.

Der Warntag wird also durchgeführt, damit die Bürger im Katastrophenfall so gut es geht mit der Situation umgehen können, ohne von den Maßnahmen überfordert zu werden. Eine Übersicht, wie man sich am besten auf den Katastrophenfall vorbereiten kann, stellt das Bundesamt ebenfalls bereit.