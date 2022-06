War es ein "Deepfake"? Falscher Klitschko täuscht mehrere Politiker - auch Franziska Giffey

Auch Audio-Deepfakes, bei denen gesprochene Laute in Daten aufgeteilt, repliziert und zu neuen Sätzen zusammengestellt werden, werden vorwiegend für Telefonate verwendet, da die schlechte Qualität so nicht weiter auffällt. So konnten Betrüger bereits 220.000 Euro ergaunern, weil sie die Stimme eines Bankchefs mit künstlicher Intelligenz imitierten.

Fakt ist jedoch auch, dass Deepfakes derzeit noch als relativ unflexibel gelten. Um einen überzeugenden Deepfake zu errechnen, braucht es mehrere Hundert Stunden bei moderater Rechenpower.

Falscher Klitschko ein Deepfake? Indizien deuten auf anderes Szenario hin

Ob im Falle des falschen Klitschko tatsächlich ein Deepfake stattgefunden hat, ist nicht geklärt. Hierbei handelt es sich um die Vermutung der Berliner Senatskanzlei. Hinweise gibt es dafür bislang jedoch keine. Laut Investigativjournalist Daniel Laufer sprechen die bisher bekannten Indizien eher für einen „Cheap“-Fake. Das bedeutet: Das Videomaterial eines älteren Interviews wurde entsprechend neu geschnitten und aufbereitet, um mit neuem Ton eine andere Botschaft vermitteln zu können. Schnitte könnten dabei mit Rucklern, die bei Videotelefonaten vorkommen, kaschiert werden.

Laufer zeigt anhand mehrerer Screenshots, dass seiner Meinung nach ein Deepfake unwahrscheinlich sei. Angefangen bei dem unruhigen Hintergrund, mit dem künstliche Intelligenzen erfahrungsgemäß Probleme haben, bis hin zu identischen Bildern zwischen dem Interview mit Giffey und einem bereits veröffentlichten Interview von Dmytro Gordon mit Vitali Klitschko. Zudem fand er mehrere identische Bilder zwischen dem bekannten Interview und dem „Gespräch“ mit Giffey.

Da bei einem Video der Ton separat hätte angepasst werden müssen, sollen die Betrüger im Gespräch mit Giffey auf einen weiteren Trick zurückgegriffen haben. Eine unbekannte Person soll laut Senatskanzlei die Sätze von Klitschko von Russisch auf Deutsch übersetzt haben. Jedoch immer erst, nachdem er gesprochen hat, nicht währenddessen.

Bereits in der Vergangenheit haben sich vermeintliche Deepfakes als deutlich simplere Manipulationen herausgestellt. Anfang 2021 glaubten einige europäische Politikerinnen und Politiker mit Leonid Volkov, Stabschef des im Gefängnis sitzenden Putin-Kritikers Alexei Navalny, gesprochen zu haben. Jedoch sprachen sie lediglich mit einem Doppelgänger, der mit Schminke und gut gesetztem Licht eine überzeugende Darstellung abgab.