Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr voraussichtlich über eine mögliche vierte Impfung gegen das Coronavirus. Bisher läuft in Deutschland die Booster-Impfkampagne mit Auffrischungsimpfungen. Israel impft zum Beispiel bereits das vierte Mal.

Die Gesundheitsminister wollen sich den Informationen zufolge auch über die aktuelle Infektionslage und über neue Erkenntnisse zur Omikron-Virusvariante sowie über den Stand von Corona-Tests austauschen.

Zudem geht es um die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz vom Freitag und um den Stand der Impfungen bei Apotheken, Zahn- und Tierärzten. In der vergangenen Woche kamen die Gesundheitsminister bereits zu einer Sondersitzung zusammen.

Der Deutsche Hausärzteverband rechnet mit einer vierten Impfung ab Sommer 2022. Laut BR rechne der Verband nicht damit, dass eine dritte Impfung gegen das Coronavirus ausreiche. Der Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Chichutek, berichtet am Montag (10. Januar 2022) im ZDF-"Morgenmagazin" ebenfalls, dass der auf Omikron angepasste Impfstoff bis Ende Juni kommen sollen. Er befinde sich aktuell im Zulassungsprozess.

Der Verbandschef des Deutschen Hausärzteverbands Ulrich Weigeldt erklärte in der Bild-Zeitung man rechne damit, dass im Sommer, spätestens im Herbst die vierte Impfung kommen wird.

Weigeldt hat die Hoffnung, dass die vierte Corona-Impfung in Verbindung mit der Grippe-Impfung injiziert werden könnte, "um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen."

In Israel werden bereits vierte Impfungen verabreicht. Sie sollen die Antikörper gegen Corona erhöhen. Laut israelischer Studien erhöht die vierte Dosis mit Biontech/Pfizer die Zahl der Antikörper um das Fünffache.

Infektiologe Dr. Christoph Spinner erklärt gegenüber dem Focus, dass sich von der Höhe des Zuwachses jedoch nicht automatisch darauf schließen lässt, inwieweit sich der tatsächliche Schutz vor der Infektion verbessert hat.

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett meinte bei der Vorstellung der Studienergebnisse: "Die vierte Impfung ist sicher und effektiv."

mit dpa

