Wird die Maskenpflicht in Deutschland zur unendlichen Geschichte? Die Sorge tragen viele Menschen mit sich umher. Während in vielen Bereichen im Freien die Maßnahmen aktuell gelockert werden, steht die Aufhebung der Tragepflicht eines Mundschutzes in Innenbereichen derzeit nicht zur Debatte.

Das könnte sich jedoch ändern, wie der Bayerische Rundfunk am Donnerstag (27. Mai 2021) berichtet: In Studien und Podcasts äußern Wissenschaftler die Hoffnung auf ein mögliches Ende der Maskenpflicht. Christoph Spinner, Virologe an der TU München, will nicht bedingungslos an der Maskenpflicht festhalten. Um sie aber auch in Innenbereichen zu lockern, müsse die Impfkampagne stark voranschreiten.

Ende der Maskenpflicht: Herdenimmunität durch Impfungen als Voraussetzung

"Solange nicht deutlich über der Herden-Immunität geimpft wurde, macht es natürlich Sinn, die Maske oder überhaupt die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, weiterhin zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass das Virus sich nicht explosionsartig weiter vermehren kann", sagt Spinner. Als Zielkorridor gaben diverse Wissenschaftler in den vergangenen Wochen eine Impfquote von 80 Prozent an. Aktuell ist Deutschland davon noch weit entfernt: Rund 15 Prozent aller Deutschen haben bereits beide Impfungen erhalten.

Gerade in Innenräumen solle deshalb gewartet werden, meint Spinner. Auch das Robert-Koch-Institut hält das Ende der Maskenpflicht für möglich - und verweist auf Studien aus Israel, nach denen vollständig geimpfte Menschen weitaus weniger ansteckend sind, selbst wenn sie sich mit dem Coronavirus anstecken.

Eine gemeinsame Studie des Max-Planck-Instituts und der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz hat derweil Daten aus Ländern wie den USA oder China gesammelt. Das Ergebnis: Häufig braucht es keine FFP2-Maske, um das Infektionsrisiko gering zu halten. "Normalerweise enthält nur ein geringer Anteil der von Menschen ausgeatmeten Tröpfchen und Aerosolpartikel Viren. Meist ist die Virenkonzentration in der Luft so gering, dass selbst einfache chirurgischer Masken die Verbreitung von Covid-19 sehr wirksam eindämmen", sagt Yafang Cheng vom Max-Planck-Institut für Chemie.

Wie lange bleibt die Maskenpflicht? Viruskonzentration in der Atemluft entscheidet

Je höher die Viruskonzentration in der Atemluft ist, desto wichtiger wird die FFP2-Maske, zum Beispiel in Krankenhäusern. Darüber hinaus bleibe das Lüften und das Abstandhalten wichtig. Die Wirksamkeit der Masken hängt auch davon ab, dass ein großer Teil der Bevölkerung sie korrekt anwendet, so die Studie.

Einig sind sich Experten derweil, was das Tragen von Masken draußen angeht: Der Effekt ist sehr gering. "In der Fußgängerzone eine Maske zu tragen, um anschließend im eigenen Wohnzimmer eine Kaffeetafel ohne Maske zu veranstalten, ist nicht das, was wir als Experten unter Infektionsvermeidung verstehen", hieß es in einem im April 2021 veröffentlichen Positionspapier der Gesellschaft für Aerosolforschung.

