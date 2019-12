Hannover 04.12.2019

Klimaschutz

Wäscheservice klimaschädlich? Kritiker bemängeln Nachhaltigkeit des Drogeriemarkts dm

Seit einiger Zeit bietet die Drogeriekette Dm einen neuen Service an: Kunden können ihre dreckige Wäsche in Filialen in München und Essen abgeben. Doch es gibt auch einige Kritik an der neuen Idee.