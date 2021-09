Derzeit sind auf dem Planeten 20 sogenannte „Supervulkane“ bekannt. Diese brachen einst vor tausenden von Jahren aus und bildeten sich nach und nach zurück. Trotzdem bleiben viele von ihnen auch noch nach all diesen Urzeiten noch aktiv. Ein australisches Forscherteam hält nun einen weiteren Ausbruch für wahrscheinlich.

Den Forschern ist es bereits gelungen, einen langen Irrglauben in der Theorie um die Supervulkane größtenteils zu widerlegen: Denn die weit verbreitete Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs mit der Menge an flüssigem Magma zusammenhängt, die unter ihm aktiv ist, konnten die Forscher nicht bestätigen. Stattdessen gehen die Forscher nun davon aus, dass es eher gegenteilige Effekte hat, wenn kein flüssiges Magma mehr unter einem Supervulkan zu finden ist.

Der nächste Ausbruch ist bereits überfällig

Wie die Seite t3n.de mitteilt, hat das Team dafür den bekannten Supervulkan Toba Caldera bei Sumatra untersucht. Dieser enorm große Supervulkan soll vor etwa 74.000 Jahres das letzte Mal ausgebrochen sein - mit enormen Folgen. Durch die Milliarden Tonnen an Schwefeldioxid, welche in die Atmosphäre eindrangen, sollen sich die globalen Temperaturen für drei Jahre um ganze 15 Grad Celsius verringert haben. Auch wenn diese Analyse noch immer nicht ganz bewiesen ist, weisen Forschungen doch eindeutig darauf hin, dass sich die menschliche Population in den Jahren von 50.000 bis 100.00 Jahren vor Christus auf circa 3-10 Tausend Individuen geschrumpft ist. Der Vulkanausbruch wäre somit ein deutliches Ereignis, welches mit diesem Vorgang zusammenhängen könnte.

Die Ergebnisse der Forschenden zeigen außerdem, dass Supervulkane auch tausende Jahre nach einem Ausbruch aktiv bleiben. Der letzte Supervulkan brach etwa 26.000 Jahre vor Christus in Neuseeland aus. Die Experten gehen davon aus, dass etwa alle 17.000 Jahre mit einem Supervulkanausbruch zu rechnen sei - somit seit der letzte bereits überfällig. Neue Risikobewertungsmethoden müssen demnach schnell gefunden werden, um auf ein mögliches Ereignis schnell reagieren zu können.