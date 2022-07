Da vermehrt Menschen in ihrer Freizeit an heißen Tagen den Main aufsuchen, um zu baden oder mit dem Stand-up-Paddle eine Runde zu drehen, weist die Wasserschutzpolizei Würzburg jetzt auf einige Verhaltensregeln hin. Denn es ist auch Vorsicht geboten. Für Schwimmer, Schlauchboot-Fahrer und Personen, die sich mit verschiedensten Gegenständen in die Fluten begeben, gilt:

Verbot sich lange 100 Meter ober- und unterhalb von Wehr-/Schleusenanlagen einschließlich Schleusenvorhäfen, Kraftwerksanlagen, Hafeneinfahrten und Brücken aufzuhalten

ober- und unterhalb von Wehr-/Schleusenanlagen einschließlich Schleusenvorhäfen, Kraftwerksanlagen, Hafeneinfahrten und Brücken aufzuhalten Dasselbe gilt für 50 Meter ober- und unterhalb von Schiffsliegeplätzen, Parallelhäfen, Anlegestellen

ober- und unterhalb von Schiffsliegeplätzen, Parallelhäfen, Anlegestellen So verhalten, dass ein in Fahrt befindliches Fahrzeug (Schiff, Boot, etc.) nicht den Kurs ändern oder die Geschwindigkeit herabsetzen muss

Verhaltensregeln auf dem Main - Verletzungsgefahr durch Wellenschlag

Verbot näher als 300 Meter vor und 30 Meter seitlich an vorbeifahrenden Fahrzeugen zu schwimmen bzw. heranzuschwimmen (hier ist bei großen Gütermotor- und Fahrgastkabinenschiffen dessen Sichtschatten, Sog- und Wellenschlag zu beachten)

an vorbeifahrenden Fahrzeugen zu schwimmen bzw. (hier ist bei großen Gütermotor- und Fahrgastkabinenschiffen dessen Sichtschatten, Sog- und Wellenschlag zu beachten) Bei für Wasserski oder Wassermotorräder ausgewiesene Strecken nicht mehr als 10 Meter vom Ufer entfernt schwimmen bzw. baden (auch zu beachten ist innerhalb solcher Strecken der Sog- und Wellenschlag und somit die Verletzungsgefahr am Ufer; deshalb lieber komplett darauf verzichten in solchen Bereichen zu schwimmen bzw. zu baden)

Für Ruderer/SUP gilt:

Grundsätzlich zur eigenen Sicherheit so dicht wie möglich am Ufer entlang fahren (auch hier Sog- und Wellschlag der Berufsschifffahrt beachten); dabei auf Fischer am Ufer achten

entlang fahren (auch hier Sog- und Wellschlag der Berufsschifffahrt beachten); dabei auf Fischer am Ufer achten Zickzack-Kurs vor allem bei größerem Verkehrsaufkommen ist zu vermeiden

vor allem bei größerem Verkehrsaufkommen ist zu Beachte: Toter Winkel kann bei der Berufsschifffahrt bis zu 250 m sein

kann bei der Berufsschifffahrt bis zu 250 m sein Fahren bei Nacht; Beachte: Beleuchtung nach Binnenschifffahrtstraßen-Ordnung

nach Binnenschifffahrtstraßen-Ordnung Promillegrenze liegt wie im Straßenverkehr bei 0,5; bei auffälliger Fahrweise oder Gefährdung auch bereits ab 0,3 Promille.

liegt wie im Straßenverkehr bei bei auffälliger Fahrweise oder Gefährdung auch bereits ab 0,3 Promille. Sich über die Verkehrsregeln und Schifffahrtszeichen kundig machen

Für Fahrzeug mit Motorantrieb gilt: (wichtig auch erlaubnisfreie motorisierte Fahrzeuge bis 11,03 kW bzw. 15 PS):

Promillegrenze wie im Straßenverkehr

wie im Straßenverkehr Ab 3 PS benötigt das Fahrzeug ein Kleinfahrzeugkennzeichen und dazugehörigen Ausweis

und dazugehörigen Ausweis Sich über Verkehrsregeln und Schifffahrtszeichen kundig machen und beachten

Verhaltensregeln auf dem Main - gegenseitige Rücksicht am wichtigsten

Verhaltensregeln am Uferbereich:

Der Uferbereich fällt unter den Bereich "Betriebsgelände der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes". Das ist der Bereich vom Ufer bis zum nächsten Schotter-/Radweg.

In diesem Bereich ist es verboten sein Fahrzeug zu parken bzw. abzustellen; Grund hierfür ist die mögliche Beschädigung des Untergrundes

Generell ist bei so vielen verschiedenen Möglichkeiten, die Bundeswasserstraße Main zu nutzen, die wichtigste Regel die gegenseitige Rücksicht aufeinander. Bei Missachtung drohen Buß- und Verwarnungsgelder.