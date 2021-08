Bundestagswahl 2021: Vor TV-Kanzlerdreikampf - neue Umfrage prognostiziert Laschet und Union kaum Chancen auf Kanzlerschaft. Vier Wochen vor der Bundestagswahl 2021 am 26. September 2021 sieht eine neue Umfrage die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit Abstand als Wahlgewinner.

Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" gewinnt die SPD zwei Prozentpunkte hinzu. Mit 24 Prozent liegt sie nun deutlich vor der Union, die nur noch 21 Prozent für sich verbuchen kann (-1). Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) gerät damit vor dem ersten TV-Dreikampf am heutigen Sonntag, 29. August 2021, 20.15 Uhr bei RTL und ntv, mit den Scholz und Baerbock (Grüne) noch stärker unter Druck.

Neue Umfrage vor TV-Kampf: Niedrigster jemals gemessener INSA- Wert für CDU/CSU

Es ist der niedrigste Wert, den das Institut Insa jemals für die CDU/CSU gemessen hat. Die Grünen verharren demzufolge bei 17, die FDP bei 13 Prozent. AfD (11 Prozent) und Linke (6 Prozent) verlieren jeweils einen Punkt. An diesem Sonntagabend liefern sich die drei Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen einen ersten direkten Schlagabtausch im Fernsehen. Knapp zwei Stunden lang werden Laschet, Scholz und die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock in Berlin bei der Live-Sendung der Sender RTL und ntv befragt.

Auch bei den Umfragewerten der Kanzlerkandidaten sieht es für die Union zunehmend dunkel aus: Bei einer Direktwahl würden laut Insa nur noch 10 Prozent für Laschet stimmen (-2). Grünen-Kandidatin Baerbock gewinnt einen Punkt und käme auf 14 Prozent. An der Spitze liegt weiter Scholz mit 31 Prozent (-3). Das Triell zwischen den drei Kanzlerkandidaten ist eine Premiere. Bisher gab es in Deutschland nur TV-Duelle. Im September werden zunächst ARD und ZDF und danach die Fernsehsender ProSieben, Sat.1 und Kabel eins mit weiteren Triellen folgen.

Experten sind überzeugt: Die Dreikämpfe, die Millionen Menschen live am Bildschirm verfolgen werden, können in der Wählerstimmung noch viel verändern. "Da die Anzahl der Briefwähler deutlich steigt, ist es potenziell möglich, nach der Sendung gleich zu wählen. Das erhöht die Wirkung der Trielle", so der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte von der Universität Duisburg-Essen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.