Corona-Gipfel am kommenden Montag

Bund und Länder beraten am 22. März über künftige Corona-Strategie

Lockdown könnte nochmals verlängert werden

Geplante Lockerungen auf der Kippe: Öffnungsschritt könnte zurückgenommen werden

Am kommenden Montag (22. März 2021) werden sich Bund und Länder erneut treffen und die sich immer weiter zuspitzende Corona-Lage besprechen. Welche Schritte nun anstehen und ob es weitere Lockerungen geben wird, ist nicht genau klar. Letztlich sind die Inzidenzwerte, verzeichnet durch das Robert Koch Institut (RKI), wieder angestiegen. Dennoch sind bereits im Vorfeld des Corona-Gipfels Informationen durchgesickert. So könnte etwa der Lockdown nochmals verlängert und geplante Lockerungen aufgeschoben werden.

Corona-Gipfel am Montag im Zeichen der dritten Welle: Wird der Lockdown erneut verlängert?

Die dritte Welle ist in vollem Gang. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach äußerte sich dazu in der Talkshow "Maischberger"am Mittwochabend mit klaren Worten: "Die dritte Welle ist da und nicht mehr aufzuhalten". Und tatsächlich steigen die Infektionszahlen seit Tagen wieder rapide - auch in Franken. Eine klare Aussicht auf das Brechen der Welle gibt es noch nicht. Doch was heißt das nun für das bevorstehende Bund-Länder-Treffen?

Im Fokus stehen ganz klar die Gastronomie, die Eventbranche und weitere Lockerungen im Sport-Bereich. Diese sollten eigentlich im vierten Stufenschritt des Stufenplans, der frühestens ab dem 22. März in Kraft tritt, an der Reihe sein. Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 sollten die Außenbereiche der Gastrononmieflächen wieder öffnen dürfen. Ebenso hätten Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos wieder öffnen können. Sportlich wäre bei diesem Inzidenzwert auch wieder mehr möglich. Zwar noch nicht im vollen Umfang, aber kontaktloser Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich hätten grünes Licht bekommen.

Dieser geplante vierte Öffnungsschritt steht nun aber offenbar auf der Kippe, wie Business Insider aus Regierungskreisen erfahren haben will. Nicht zuletzt wegen der immer noch anhaltenden Impf-Engpässe und den Problemen mit dem Impfstoff von Astrazeneca.

Überblick zu den eigentlich geplanten Lockerungen ab 22. März

Bei einer Inzidenz unter 50:

Außengastronomie

Theater/ Konzert- und Opernhäuser / Kinos

Sport (kontaktfrei innen, Kontaktsport außen)

Bei einer Inzidenz von 50 bis 100, mit Vorlage eines negativen maximal einen Tag altem Corona-Test:

Außengastronomie (mit Terminbuchung)

Theater/ Konzert- und Opernhäuser / Kinos

Sport (kontaktfrei innen, Kontaktsport außen)

Wie Business Insider mitteilt, seien Information im Vorfeld des Gipfels durchgesickert, die deutlich machen, dass die Regierung von diesen Schritten nun absieht. Zu hoch werde das Risiko gesehen, die Kontrolle über die Pandemie zu verlieren. Auch soll bereits feststehen, dass der Lockdown erneut verlängert werden soll - möglicherweise um weitere vier Wochen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte bereits vorausgesagt, dass der März ein entscheidender Monat im Kampf gegen die Corona-Pandemie sein wird. "Es kann sich zum Guten, aber auch zum Schlechten entwickeln“, sagte Söder. "Wir hoffen sehr, dass der März ein Chancen-Monat wird“, sagte der Ministerpräsident gegenüberswp.de.

Beteiligte der Gastronomie und Eventbranche sind über das geplante Vorgehen der Bundesregierung entsetzt. Der Unmut in den Branchen wächst. So gut wie alle aus den betroffenen Branchen bangen um ihre Existenz. Viele fühlen sich vergessen und von der Regierung abgehängt. Nicht zuletzt sorgte die Aufhebung des Reiseverbots unter anderem für Mallorca, Teile Spaniens sowie Portugals und Dänemarks bei Vertretern des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes für Unverständnis: „Es ist nicht erklärbar, der einheimischen Tourismusbranche keine Perspektive zu geben, während das Reisen ins Ausland ermöglicht wird“, so Dehoga-Chefin Ingrid Hartges. Es bleibt dennoch abzuwarten, wie die Regierungsvorsitzenden am kommenden Montag entscheiden werden. Eine einfache Entscheidung wird es definitiv nicht.

