Viraler Hit: Notfallsanitäter lässt Frust über Beruf auf Youtube raus

Ein Mann in Sanitäterjacke sitzt in einem Auto, singt und spielt Ukulele. Eigentlich könnte man da ja einfach mal eine Minute entspannen und den Klängen lauschen - Felix Haehne möchte mit seinem Lied "Der Krankenwagenbelademeister" jedoch das genaue Gegenteil bezwecken: Man sollen hinhören und sich über das angesprochene Thema Gedanken machen.

Notfallsanitäter dürfen Patienten nicht angemessen helfen

In seinem Lied, welches auf Youtube bereits über 128.000 Klicks sammelte, möchte Haehne auf die wenigen Handlungsmöglichkeiten aufmerksam machen, die Notfallsanitätern gewährt werden. In drei Ausbildungsjahren werden verschiedenste Kompetenzen erlernt - angewandt werden dürfen davon nur die wenigsten.

"Bevor der Notarzt nicht da ist, darf ich dem Patienten aber noch nicht einmal Schmerzmittel verabreichen", erzählt Felix Haehner im Gespräch mit dem SPIEGEL. Genau das frustriert ihn: Oft muss er den Patienten dabei zuschauen, wie sie Schmerzen erleiden. Eingreifen darf er jedoch nicht.

"Der Krankenwagenbelademeister" - Felix Haehnes viraler Hit

Gescheiterter Gesetzesentwurf hinterlässt verärgerte Sanitäter

Durch einen Gesetzesentwurf sollte eigentlich genau dieses Thema optimiert und Kompetenzen von Notfallsanitätern neu geregelt werden, doch der Entwurf scheiterte - was viele verärgerte Sanitäter zurückließ.