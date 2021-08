Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich innerhalb eines Monats etwa vervierfacht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitagmorgen (06. August 2021) lag sie bei 20,4 - am Vortag hatte der Wert 19,4 betragen, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli bei 4,9 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3448 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04:11 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 2454 Ansteckungen gelegen.

Ein erneuter Anstieg der Fallzahlen zum Herbst hin, ist laut Experten zu erwarten gewesen - nun scheint er doch schon früher als gedacht einzutreten. Der Wochenbericht des RKI zeigt, dass die Inzidenz im Vergleich zum Sommer 2020 früher und schneller steigt. Der Bericht bezieht sich auf die Daten bis 1. August (Meldewoche 30). "Ein ähnlicher Anstieg der Inzidenz in den Altersgruppen bis 49 Jahre war auch schon im Sommer 2020 aufgetreten, allerdings erst ab Meldewoche 32/2020, also fünf Wochen später", heißt es im Bericht.

Neue Corona-Welle schon im Spätsommer? RKI meldet schnelleren Inzidenz-Anstieg als 2020

Die Corona-Welle im vergangenen Herbst erreichte zudem eine höhere Altersgruppe, stark betroffen waren die "Hochaltrigen" ab 80 Jahren. Inzwischen sind vorwiegend jüngere Menschen unter den Infizierten. Seit Anfang Juli komme es laut RKI-Bericht wieder zu einem Anstieg der Inzidenz vor allem in der Altersgruppe der 10- bis 34-Jährigen und zunehmend auch unter den bis 49-Jährigen. Der Großteil der Corona-Infizierten, die seit Februar gemeldet wurden, waren nicht geimpft. Das RKI empfehle daher dringend, die Impfangebote wahrzunehmen.

Der Altersdurchschnitt unter den Corona-Infizierten, die aufgrund ihrer Infektion ins Krankenhaus müssen, ist ebenfalls gesunken: Zu Beginn des Jahres lag der Median, also der Zentralwert, noch bei 77 Jahren und in der vergangenen Woche nur noch bei 50 Jahren.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 30 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 784 433 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 662 700 an. Die der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 754.