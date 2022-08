Region Trier: Felder in Vierherrenborn und Farschweiler standen in Flammen

Am Dienstag (19. Juli 2022) musste die Feuerwehr zum Löschen von mehreren Feldbränden in der Region Trier ausrücken. So hatte es etwa in Vierherrenborn und auch in Farschweiler gebrannt. Teilweise hatten die Feuer bereits auf angrenzende Wälder übergegriffen.

Brände in der Region Trier: Feuerwehr-Großeinsatz auf Getreidefeld bei Vierherrenborn

Wie die Polizeidirektion Trier berichtet, hat ein brennendes Getreidefeld in Vierherrenborn für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Brand sei gegen 17 Uhr im Bereich der B268 gemeldet worden.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich das Feuer auf einer Fläche von etwa zwei Hektar ausgebreitet und auch schon einen angrenzenden Wald erreicht. Dort seien teils Bäume von den Flammen erfasst worden. Um den Brand löschen zu können, musste die B268 an der Brandstelle im Landkreis Trier-Saarburg gesperrt werden. Auch am Abend war die Straße noch nicht befahrbar. Laut Polizei könne eine Brandlegung ausgeschlossen werden. Insgesamt seien rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort gewesen. Feldbrand auch in Farschweiler: 2,5 Hektar Wald und Wiese in Flammen Nur etwa 30 Kilometer entfernt ist es am Dienstag (19. Juli 2022) auch in Farschweiler zu einem Feldbrand gekommen. Dort standen mehr als 2,5 Hektar Wald und Wiese in Flammen. Wie die Feuerwehr der VG Ruwer mitteilt, sei hier vermutlich der technische Defekt eines Mähdreschers für den Brand verantwortlich gewesen. Der Brand in Farschweiler konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, allerdings beschäftigten die Nachlöscharbeiten die Feuerwehr anschließend noch für mehrere Stunden. Rund 70 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren hier im Einsatz. Für die zahlreichen Feldbrände sind die Wetterlage und der ausgetrocknete Boden verantwortlich. "Die Bevölkerung wird dringend gebeten, offene Feuer im Freien zu vermeiden! Auch sollte die Gefahr von achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen sowie Glasbruchstücken und ähnlichem nicht unterschätzt werden", erklärt die Polizeidirektion Trier. Pkw könnten ebenfalls Brände herbeiführen, wenn sich vertrocknetes Gras unter ihrem Auspuff oder Katalysator entzündet. Rebekka Barta / dpa

Vorschaubild: © Agentur SIKO