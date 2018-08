Vier Meter große goldene Erdogan-Statue sorgt für Ärger in Wiesbaden - Polizei beobachtet die Situation

Eine vier Meter große Statue des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan auf dem Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden hat Kontroversen in der Stadt ausgelöst. "Menschen haben empört diskutiert", sagte die Kommunikationsleiterin des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Caroline Lazarou, am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Reaktionen auf das am Montagabend aufgestellte Kunstwerk der Wiesbaden-Biennale seien Unverständnis gewesen, Gelächter und Fragen wie: "Warum rollt man Erdogan den Teppich aus?" oder "Warum stellt man keine Statue von Angela Merkel auf?".

Vier-Meter-Statue in Wiesbaden aufgestellt: Was steckt hinter der Aktion?

Die Statue aus Beton ist goldfarben lackiert. Im Stil an die Darstellung kommunistischer Staats- und Parteichefs erinnernd, zeigt sie Erdogan mit ernstem Gesichtsausdruck, den rechten Arm erhoben und den Zeigefinger ausgestreckt. Ein Graffito "Fuck you" sei im Nachhinein aufgesprüht worden, sagte Lazarou. Neben der Statue steht ein roter Container, auf der einen Seite mit der Aufschrift "Deutsche raus", auf der anderen Seite "Ausländer rein".

"Die Kunst muss das, was ist, sichtbar machen. Weil wir dann damit umgehen müssen", zitierte Lazarou den Intendanten des Staatstheaters als Veranstalter der Wiesbaden-Biennale, Uwe Eric Laufenberg. Kunst trete dann auf, wenn Emotionen plötzlich freigesetzt werden, die schon da seien. "Sie sollen lieber an einem Kunstobjekt ausagiert werden als in politischen Auseinandersetzungen oder Kriegen", zitierte die Sprecherin Laufenberg.

Ministerin aus Hessen kritisiert Kunstaktion

Die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) kritisierte die Kunstaktion: "Staatspräsident Erdogan schafft gerade Demokratie und Menschenrechte in der Türkei ab. Zigtausende sitzen ohne Prozess in türkischen Gefängnissen. Dieser Mann gehört nicht auf einen Sockel, und schon gar nicht in Gold", sagte sie in Wiesbaden. Die Gesellschaft für bedrohte Völker forderte die Stadt Wiesbaden auf, die Erdogan-Statue abzubauen. "Die Kunstfreiheit ist nicht schrankenlos, sondern stößt an ihre Grenzen, wenn sie die Gefühle anderer Menschen verletzt", teilte die Gesellschaft in Göttingen mit.

Eine solche Statue schüre Spannungen zwischen Anhängern Erdogans und den Angehörigen der 55.000 politisch Verfolgten in der Türkei. "Natürlich darf Kunst provozieren, um öffentliche Diskussionen anzuregen. Doch die Verherrlichung eines totalitären Regimes mit einer überlebensgroßen Statue ist fragwürdig und skandalös, wenn die türkische Armee zeitgleich im besetzten Afrin Kriegsverbrechen begeht", sagte der GfbV-Direktor Ulrich Delius.

Erdogan-Statue beschäftigt jetzt sogar den Magistrat der Stadt Wiesbaden

Der Magistrat der Stadt befasste sich am Dienstag mit der Kunstaktion, da sie "für zahlreiche Irritationen gesorgt" habe, wie Pressesprecherin Ilka Gilbert-Rolke sagte. Die Stadt sei selbst überrascht worden. Das Hessische Staatstheater habe innerhalb eines Gesamtpakets der Wiesbaden-Biennale die Aufstellung eines Containers und einer "menschenähnlichen Statue" auf dem Platz beantragt und bis zum Ende der Biennale am 2. September genehmigt bekommen. Lazarou hingegen sagte, die Stadt habe eine Genehmigung für drei Monate erteilt.

Der Magistrat betrachte die Aktion als Ausdruck der im Grundgesetz garantierten Kunstfreiheit, sagte Gilbert-Rolke. Deshalb werde die Stadt die Statue nicht beanstanden. Von Anfang an sei klar gewesen, dass die Biennale unter dem Motto "Bad News" provoziere und "sehr diskussionswürdige Aktionen" plane.

Die Polizei beobachte aber die Situation vor Ort. Sollte eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von dem Kunstwerk ausgehen, würden die Behörden einschreiten.