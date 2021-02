Berlin vor 52 Minuten

Corona-Pandemie

Versteckte "Dritte Welle" und Lockdown bis Ostern: Lauterbach warnt vor neuem "Turbo-Virus"

Die Daten zu den mutierten Coronaviren beunruhigen Experten. SPD-Experte Lauterbach rechnet vor: Schon jetzt könnten wir uns am Beginn einer versteckten dritten Welle befinden. Was ist dran an den Warnungen?