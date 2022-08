19-Jähriger aus Mülheim an der Mosel seit Dienstag (12. Juli 2022) vermisst

Der in Mülheim an der Mosel (Landkreis Bernkastell-Wittlich) wohnhafte 19-jährige Quentin Wolff ist seit Dienstag (12. Juli 2022) vermisst. Er hatte die elterliche Wohnung in Mülheim an der Mosel vermutlich in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli fußläufig mit unbekanntem Ziel verlassen. Das Polizeipräsidium Trier bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 19-Jährigen.

Mülheim an der Mosel: 19-jähriger Quentin Wolff vermisst – Erste Ermittlungen blieben erfolglos

Erste Ermittlungen der Polizei, eine Suche in Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr sowie der Einsatz von Spürhunden in der Umgebung, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Quentin Wolff ist schlank, circa 175 cm groß, hat kinnlange, leicht lockige braune Haare und trägt eine Brille. Bekleidet ist der junge Mann vermutlich mit einer schwarzen Hose und schwarzen Stiefeln. Außerdem führt er einen olivgrünen Rucksack mit sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden erbeten an die Kripo Wittlich, Telefon 06571/9500-0 oder außerhalb der Bürozeiten an die Polizei Bernkastel-Kues, Telefon 06531/9527-0. Informationen und Lichtbild des Vermissten findest du hier.