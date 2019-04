Verkauf der Supermarktkette Real - Kaufland wohl interessiert an einigen Filialen

Der Großhandelskonzern Metro hat laut Handelsblattim September letzten Jahres verkündet, sich von Real trennen zu wollen. Allerdings wolle der Konzern Real nur als Ganzes abgeben. Bis zum Frühjahr soll wohl ein neuer Eigentümer gefunden sein.Zur Supermarktkette gehören 279 Filialen, wovon 65 dem Unternehmen selbst gehören. Rund 34.000 Beschäftigte arbeiten für Real. Der Käufer erhalte 65 Immobilien sowie den Online-Marktplatz Real.de. Mitarbeiter fürchten sich seit Bekanntwerden des Verkaufs um ihre Arbeitsplätze.

Verhandlungsgespräche offenbar kurz vor Abschluss

Es stehen laut Handelsblatt wohl noch zwei Investoren zur Auswahl: Die x-bricks AG und Redos. Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, habe wohl Interesse an der zum Verkauf stehenden Verbrauchermarktkette Real geäußert. So sollen wohl 100 der Real-Märkte in das Netz von Kaufland eingegliedert werden. Kaufland hat bereits Standorte von Redos und auch von x-bricks angemietet.