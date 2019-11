Verbot von Konversationstherapien: Spahn legt Gesetz vor

" Es ist ok, so wie du bist"

Gesundheitsminister Spahn sagte dem "Redaktions Netzwerk Deutschland", Konversationstherapien sollten soweit wie möglich verboten werden. "Wo sie durchgeführt werden, entsteht oft körperliches und seelisches Leid. ", sagte der CDU-Politiker. "Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund."

Homosexualität sei im Übrigen keine Krankheit. " Und ein Verbot ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an allen, die mit ihrer Sexualität hadern. Es ist ok, so wie du bist", sagte Spahn.