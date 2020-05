Vatertag in Corona-Krise: Hier gilt Bier- und Bollerwagenverbot

Am Donnerstag (21. Mai 2020) ist "Christi Himmelfahrt". Vielen ist der deutschlandweite Feiertag aber auch als Vatertag bekannt - Bier und Bollerwagen dürfen bei vielen Wanderungen nicht fehlen. Mit einer Gruppe aus mehreren Freunden umherzuziehen ist in diesem Jahr wegen der Corona-Maßnahmen ohnehin nicht erlaubt. Die Stadt Bremen schmälert nun allerdings die Freude auf den Tag durch weitere Einschränkungen.

Demnach dürfen in der Hansestadt Gaststätten zwar öffnen und auch ihre Außenbereiche entsprechend den Infektionsschutzregeln für Gäste zugänglich machen. Ein Außer-Haus-Verkauf von alkoholischen Getränken jeglicher Art sei jedoch untersagt, heißt es in einer veröffentlichten Mitteilung der Pressestelle des Senats. Die Verfügung gelte von 8 bis 22 Uhr am Donnerstag.

"Die Verfügung ist ein Kompromiss zwischen der seit Montag (18. Mai 2020) geltenden Lockerung für die Gastronomie und ihre Kundinnen und Kunden und einem generellen Ausschank- und Konsumverbot von Alkohol wie in Teilen des niedersächsischen Umlandes aus Sorge um einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen", betont Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Die Allgemeinverfügung sehe zudem vor, dass kein Alkohol in der Öffentlichkeit per Bollerwagen oder Handkarren mitgeführt werden darf.

Innensenator Mäurer begründet dies in der Pressemitteilung folgendermaßen: "Jeder weiß, dass mit steigendem Alkoholkonsum gute Vorsätze schnell in Vergessenheit geraten, zumal sich viele Menschen in ihre alte Normalität zurücksehnen."

Menschenansammlungen gelte es, wo immer möglich, zu vermeiden. Zudem seien sie auch über die Angehörigen zweier Haushalte hinaus grundsätzlich verboten. Erste positive Entwicklungen seien aufgrund der Disziplin der Mehrheit aller Bürgerinnen und Bürger erreicht. "Diesen positiven Trend dürfen wir keinesfalls aufs Spiel setzen", betont Mäurer.

