Vater missbraucht Töchter jahrelang - Nun wurde er zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt

Für den schweren sexuellen Missbrauch seiner Töchter und wegen anderer Taten hat das Landgericht Erfurt einen Mann zu sechs Jahren Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Bei der Urteilsverlesung am Montag sprach der Vorsitzende Richter von mehr als 60 Fällen, in denen sich der 55-Jährige über mehrere Jahre vor allem an seiner heute 14 Jahre alten Tochter vergangen habe. Zudem sah es das Gericht als erwiesen an, dass er auch seine heute 29 Jahre alte Tochter missbrauchte, als diese 14 Jahre alt war. Beim Vorwurf, er habe kinderpornografisches Material besessen und verbreitet sahen die Richter die Schuld ebenso als erwiesen an.

"Das ist eigentlich der Horror pur", sagte der Vorsitzende Richter vor allem in Bezug auf den jahrelangen Missbrauch der jüngsten Tochter. Der Angeklagte selbst entschuldigte sich für die Taten. Er hatte die Vorwürfe bis auf wenige Details bereits zuvor eingeräumt. Dass er mit seiner Einlassung zweien seiner Opfer die Aussage vor Gericht ersparte, werteten die Richter zu seinen Gunsten.