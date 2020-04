"Unglaublich traurig": Wie Kinder zu den großen Verlierern der Corona-Krise werden

Die langfristigen Folgen der Krise auf Kinder seien schwer abzuschätzen, weil es eine ähnliche Situation noch nie gegeben habe, betont Marcel Romanos, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP).

«Hart gesagt geht es zurzeit um die komplizierte Abwägung, was für Kinder schädlicher ist: Dass sie ihre Großeltern längere Zeit nicht sehen dürfen, oder dass ansonsten ein höherer Prozentsatz der Großeltern sterben könnte.» Die Bundesregierung sei mit den bisherigen Maßnahmen einen guten Weg gegangen, meint Romanos.

Corona verstärkt bestehende Probleme

Dennoch erwartet er Auswirkungen auf die Kinder - die aber sehr unterschiedlich sein könnten. «Kinder aus finanziell gut gestellten Familien, mit Haus, Garten und Geschwistern, werden die Zeit sicherlich besser überstehen als Kinder aus sozial schwachen Familien», sagt der Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Uniklinik Würzburg. Bei Jungen und Mädchen, die schon vor den Corona-Einschränkungen Probleme in Familie oder Schule hatten, würden sich die Schwierigkeiten in der Krise wahrscheinlich verstärken.