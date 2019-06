Unfassbare Tierquälerei: Vögel lebendig eingemauert - frisch geschlüpfte Küken tot

Ein schrecklicher Fall von Tierquälerei hat sich in Leipzig-Grünau ereignet: Lebendige Vögel wurden von Arbeitern in einer Hausfassade eingemauert. Anwohner hatten die zuständige Wohnungsgenossenschaft und die Arbeiter vor Ort ausdrücklich auf die Nistplätze hingewiesen, trotzdem setzten diese die Arbeiten an der Fassade fort, wie der Naturschutzbund in Leipzig (Nabu) mitteilt.

In Leipzig wurden Nisthöhlen mit lebendigen Vögeln von Bauarbeitern verschlossen

Der Nabu wurde von einer Anwohnerin über den Verschluss von Nisthöhlen informiert. Dessen Mitarbeiter beobachteten daraufhin, wie ein Star und ein Haussperling immer wieder verzweifelt versuchten, in die verschlossenen Nistplätze zu kommen. Eine Anwohnerin berichtete, dass die Vögel bis zum Vormittag noch Futter zu ihren Nestern gebracht hätten. Auch Kotspuren belegten die rege Nutzung der Brutplätze.

Die zuständige Wohnungsgenossenschaft wurde kontaktiert. Der Hausmeister erklärte jedoch, dass ein schnelles Eingreifen nicht möglich sei -berichtet der Nabu Leipzig. Die Feuerwehr wurde informiert und rückte mit einem Löschwagen und einer Hubbühne an. Einsatzkräfte entdeckten acht verschlossene Löcher und öffneten sie nacheinander.

Vier Küken fanden den Tod

In einer der Höhlen befand sich das Gelege eines Stars. In einer weiteren Höhle fanden die Helfer einen lebenden Star, der dort eingemauert worden war. Drei Jungvögel in seinem Nest waren bereits tot, ein viertes Küken starb kurz danach. In einer weiteren Höhle war ein brütender Haussperling eingemauert und konnte ebenfalls durch das Eingreifen befreit werden.

Zudem beobachteten die Nabu-Experten einen gesetzlich geschützten Grünspecht. Er versuchte die verkleisterten Fassadenlöcher mit seinem Schnabel wieder zu öffnen, wodurch sich sein Schnabel verklebte. Es stellte sich heraus, dass die Löcher mit Leitungsdämmpolstern und einem Kleber verschlossen waren, der den betroffenen Vögeln zusätzlichen Schaden zufügte. Dessen Einsatz ist jedoch rechtswidrig.

Der Nabu Leipzig hat Strafanzeige gegen die Wohnungsgenossenschaft erstattet

Der Nabu hat bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige erstattet, unter anderem wegen der absichtlichen Tötung besonders geschützter Tierarten und der versuchten Tötung durch Verschließen von Nistplätzen. Bei beiden handelt es sich um Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Aber auch Verstöße gegen das Tierschutzgesetz liegen vor.

Das Verschließen der Nistplätze erfolgte vermutlich in der klaren Absicht, die gesetzlich geschützten Brutvögel zu vertreiben oder zu töten - so der Nabu Leipzig. Die Arbeiten hätte man ohne Probleme außerhalb der Brutzeit und mithilfe von Fachleuten für Artenschutz unter Achtung der Gesetze durchführen können.

Lesen Sie auch auf inFranken.de: Unbekannter schneidet Lämmchen die Kehle durch und lässt es verbluten