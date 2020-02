Große Rettungsaktion in Köln: Beim Fotografieren an der Uferpromenade in Höhe der Deutzer Brücke war eine 32 Jährige am Freitagmorgen (14. Februar 2020) in den Rhein gefallen. Der 38 jährige Ehemann verständigte die Feuerwehr, wie die Polizei Duisburg mitteilt.

Bayerin verursacht große Rettungsaktion

Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot bestehend aus der Wasserschutzpolizei, Streifenwagenbesatzung und der Feuerwehr an. Die Bayerin konnte sich an einer Ankerkette an einem Anleger festhalten, bis die Feuerwehrkräfte sie nach ungefähr zehn Minuten bergen konnte. Sie wurde mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.