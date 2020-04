Berlin vor 1 Stunde

Corona-Ausnahmezustand

Umfrage: Mehrheit der Deutschen für Verlängerung des Kontaktverbots

In einer aktuellen Umfrage hat sich eine Mehrheit der Befragten gegen die Lockerung der Maßnahmen in der Corona-Krise ausgesprochen. Über die Hälfte will eine Verlängerung oder sogar eine Verschärfung von Kontaktverbot und Ausgangsbeschränkungen.