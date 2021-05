In Deutschland halten 65 Prozent der Bevölkerung einer Umfrage zufolge nichts von einer stärkeren Berücksichtigung unterschiedlicher Geschlechter in der Sprache. Die Befragung zur gendergerechten Sprache hatte Infratest Dimap Mitte Mai für Welt am Sonntag erhoben.

Die Mehrheit der Befragten lehnte demnach Formulierungen wie "Zuhörende" statt "Zuhörer" und die Nutzung des großen Binnen-I ("WählerInnen") in der Schriftsprache ebenso ab wie eine Kunstpause vor der zweiten Worthälfte ("Pendler_innen") in der gesprochenen Sprache.

Gendersprache: Auch Frauen und Grünen-Anhänger sind mehr dagegen als dafür

Zwar bewerteten Frauen die Gendersprache positiver als Männer, doch auch von ihnen lehnten 59 Prozent diese ab, heißt es in der Welt am Sonntag.

Bei den Anhängern der Grünen stellten sich 48 Prozent gegen diese Sprache, 47 Prozent waren dafür.

Bei den Anhängern aller anderen Parteien überwiegt die Kritik deutlich: Bei denen der SPD sind 57 Prozent dagegen, bei denen der Union 68 Prozent. Es folgen die Linken mit 72, die FDP mit 77 und die AfD mit 83 Prozent Ablehnung.

Die Saale-Zeitung stellt zwei Standpunkte zum Thema gegenüber: "Kontra Gendern - Übergriffig und anmaßend" und "Pro Gendern: Wichtig, aber ausbaufähig"