Eine Krankenschwester in Ulm wird verdächtigt, Frühgeborenen ohne medizinische Notwendigkeit Morphium verabreicht zu haben. Gegen die Frau sei Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in fünf Fällen beantragt worden, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ulm am Mittwoch (29. Januar 2020) mit.

Ulm: Morphiumrückstände in Muttermilch-Spritze entdeckt