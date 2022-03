Berlin vor 1 Stunde

Ukraine-Krieg

"Es ist nicht die russische Bevölkerung, die den Krieg möchte": Sänger Thomas Anders äußert sich zum Ukraine-Krieg

Sänger Thomas Anders hat seit "Modern Talking"-Zeiten viele Fans in Russland. Seine Tour hat er nun verschoben. Doch er appelliert: "Wir müssen in uns gehen. Es ist doch nicht die russische Bevölkerung, die den Krieg möchte. Die Ukraine ist ein Brudervolk. Fast alle Russen, die ich kenne, haben Verwandte oder Freunde in der Ukraine und umgekehrt."