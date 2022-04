Reaktionen zum Krieg in der Ukraine: Nachdem die Ukraine Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kurzfristig von einem geplanten Besuch in Kiew ausgeladen hatte, meldet sich nun Bundeskanzler Olaf Scholz zu Wort. Aus der Ukraine sind widersprüchliche Aussagen zur Absage an Steinmeier zu hören.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat laut der Nachrichtenagentur Reuters ganze zwei Milliarden Militärhilfen bewilligt. Ein großer Teil soll für die Ukraine vorgesehen sein. Alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Konflikt findet ihr außerdem in unserem Nachrichten-Ticker.

Update vom 15.04.2022, 17.25 Uhr: Scholz bewilligt zwei Milliarden Militärhilfen

Bundeskanzler Olaf Scholz will zwei Milliarden Euro für Militärhilfen bereitstellen, wovon ein Großteil für die Ukraine vorgesehen ist. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus Regierungskreisen. Das Geld solle für neues Militär-Gerät ausgegeben werden. Der überwiegende Teil werde der Ukraine zugute kommen. Allein rund 400 Millionen Euro seien für die European Peace Facility vorgesehen, die Waffen für die Ukraine kauft, hieß es.

Dazu kommen demnach Ausgaben für die Bundeswehr sowie für Lieferungen an die Ukraine und an Drittstaaten. Die deutliche Erhöhung der Mittel für Militärhilfen im Nachtragshaushalt ist nach Reuters-Informationen in der Regierung bereits abgestimmt.

Die zwei Milliarden Euro sind nicht Teil des Sondervermögens Bundeswehr von 100 Milliarden Euro infolge des Krieges in der Ukraine, sondern sind zusätzliche Ausgaben.

Update vom 13.03.2022, 16.30 Uhr: Scholz kritisiert Ausladung Steinmeiers - "etwas irritierend"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine als «etwas irritierend» kritisiert. «Der Bundespräsident wäre gerne in die Ukraine gefahren», sagte Scholz am Mittwoch im Inforadio des rbb. «Deswegen wäre es auch gut gewesen, ihn zu empfangen.» Die Frage, ob er selbst die bestehende Einladung nach Kiew annehmen werde, beantwortete Scholz nicht.

Die ukrainische Regierung hatte am Dienstag einen geplanten Besuch Steinmeiers in der ukrainischen Hauptstadt nach Angaben des Bundespräsidenten abgelehnt. Geplant war ein gemeinsamer Solidaritätsbesuch mit den Staatschefs Polens und der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Die vier anderen Staatschefs fuhren dann ohne Steinmeier nach Kiew. Die Ukraine lud nach der Absage an Steinmeier den Kanzler nach Kiew ein.

Scholz sagte, er selbst sei erst wenige Tage vor Ausbruch des Krieges in Kiew gewesen. Außerdem telefoniere er regelmäßig mit Präsident Selenskyj, zuletzt am Sonntag. "Es gibt kaum einen Staats- und Regierungschef, der so intensive Kontakte zu mir hat, wie der ukrainische Präsident. Aus gutem Grund, denn sein Land ist von einem Krieg bedroht." Der Bundeskanzler betonte: "Ich finde, das ist jetzt die Situation, in der alles klar ist."

Wurde Steinmeier ausgeladen oder nicht? Unterschiedliche Aussagen aus der Ukraine

Aus der Ukraine sind unterschiedliche Reaktionen auf die Ausladung des deutschen Bundespräsidenten zu hören. Wie die Tagesschau berichtet, dementiere ein Berater Selenskyjs, Serhij Leschtschenko, dass der ukrainische Präsident ein Besuchsangebot Steinmeiers ausgeschlagen habe. Ein anderer Berater des ukrainischen Präsidenten, Olexeij Arestowytsch, bat indes um Verständnis für die Absage seiner Regierung. Er kenne die Gründe nicht, doch die Politik und die Entscheidungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj seien sehr ausgewogen, sagte Arestowytsch am Mittwoch im ARD-«Morgenmagazin» laut Übersetzung. «Unser Präsident erwartet den Bundeskanzler (Olaf Scholz), damit er unmittelbar praktische Entscheidungen treffen könnte auch inklusive die Lieferung der Waffen.»

Mit Blick auf eben jene Waffenlieferungen, die Kiew einfordert, sagte Scholz, er habe sich dafür eingesetzt, dass Deutschland - anders als viele Jahrzehnte zuvor - überhaupt Waffen in die Ukraine liefere. "Deutschland hat hier eine entscheidende Weichenstellung vorgenommen - mit der Entscheidung, Waffen zu liefern." Viele andere Länder seien dieser Entscheidung gefolgt. "Wir liefern, wir haben geliefert und wir werden liefern" - so der Kanzler wörtlich. Man spreche sich in dieser Frage aber mit den europäischen und transatlantischen Partnern ab. "Eins ist auf jeden Fall sicher: Wir werden keinen Alleingang machen. Deutschland wird nicht anders agieren als andere Länder."

Deutschland trage zugleich eine Verantwortung, welche Waffen geliefert würden. Man habe zusammen mit der Ukraine eine Liste erstellt, und sorge jetzt dafür, dass das umgesetzt wird, so Scholz. Dabei müssten die gelieferten Waffen auch für die Ukraine nutzbar seien, was Munition, Ersatzteile und Bedienung angeht - und ohne, dass etwa deutsche Soldaten in die Ukraine reisen müssten.

Die Ukraine fordert schwere Waffen wie Kampfpanzer, Artilleriegeschütze und Luftabwehrsysteme von Deutschland. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich für die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen, Kanzler Scholz hat sich bisher zurückhaltend auf entsprechende Fragen geäußert.

Update vom 13.04.2022, 10.15 Uhr: Biden: Putin begeht "Völkermord" in der Ukraine

Wegen der Kriegsgräuel in der Ukraine hat US-Präsident Joe Biden dem russischen Staatschef Wladimir Putin Völkermord vorgeworfen. Die Beweise dafür häuften sich, sagte Biden in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verglich den russischen Angriff auf Mariupol mit der Nazi- Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg. In Deutschland drang Vizekanzler Robert Habeck auf schnelle Waffenlieferungen an die Ukraine. In Berlin gibt es jedoch auch Irritation, weil Kiew einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abgelehnt hat.

Über das eigentliche Kriegsgeschehen berichtete das ukrainische Militär am Morgen von neuen Luftangriffen auf Mariupol, die seit Wochen belagerte und weitgehend zerstörte Hafenstadt in der Südukraine. Die Großstadt Charkiw im Osten des Landes sei von russischer Artillerie beschossen worden. Die Angaben sind nicht unabhängig überprüfbar.

Russland hatte das Nachbarland vor knapp sieben Wochen angegriffen und bereitet nach Einschätzung der Ukraine und westlicher Regierungen eine Großoffensive im Osten des Landes vor. Aus der Umgebung der Hauptstadt Kiew hatte sich das russische Militär hingegen in den vergangenen Tagen zurückgezogen. Dort wurden großflächige Zerstörungen, Massengräber und Leichen in den Straßen gefunden.

«Ich habe es Völkermord genannt, denn es wird klarer und klarer, dass Putin einfach versucht, die Idee, überhaupt Ukrainer sein zu können, einfach auszuradieren», sagte US-Präsident Biden bei einem Besuch im US-Staat Iowa. «Es kommen buchstäblich immer mehr Beweise für die schrecklichen Dinge ans Licht, die die Russen in der Ukraine getan haben.» Letztlich müssten aber Juristen auf internationaler Ebene entscheiden, ob es sich um Genozid handele.

Lob von Selenskyj für Biden

Selenskyj lobte auf Twitter Bidens Worte: «Die Dinge beim Namen zu nennen ist wichtig, wenn man sich gegen das Böse behaupten will.» In seiner in der Nacht veröffentlichten Videoansprache reagierte Selenskyj zudem heftig auf Aussagen Putins vom Vortag, der Feldzug laufe nach Plan. Was tauge ein Plan, der den Tod Zehntausender eigener Soldaten vorsehe, fragte Selenskyj. Er sprach von 20 000 getöteten russischen Soldaten. Westliche Schätzungen liegen niedriger. Selenskyj sagte auch, die russische Belagerung von Mariupol gleiche der Blockade von Leningrad (heute St. Petersburg) durch die deutsche Wehrmacht zwischen 1941 und 1944 - eines der schlimmsten NS-Kriegsverbrechen.

Der ukrainische Präsident forderte vorbeugende Schritte gegen den möglichen Einsatz von Massenvernichtungswaffen durch Russland. Selenskyj bezog sich auf Berichte aus Mariupol vom Vortag, wonach Russland dort mit einer nicht identifizierten chemischen Substanz angegriffen habe. Über diesen möglichen Chemiewaffeneinsatz äußerte sich auch die Kontrollbehörde OPCW in Den Haag besorgt.

Selenskyj schlug zudem einen Austausch des am Dienstag festgenommenen prorussischen Politikers Viktor Medwedtschuk gegen Ukrainer in russischer Kriegsgefangenschaft vor. Der Politiker und Oligarch Medwedtschuk gilt als engster Verbündeter von Kremlchef Putin in der Ukraine. Ihm werden in Kiew Hochverrat und Unterschlagung vorgeworfen.

Update vom 12.04.2022, 21.30 Uhr: Scholz statt Steinmeier in die Ukraine eingeladen

Nach der Ablehnung eines Besuchs des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier hat die Ukraine Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach Kiew eingeladen. "Das haben wir auch so kommuniziert, dass mein Präsident und die Regierung sich darauf sehr freuen würden, wenn der Bundeskanzler Olaf Scholz Kiew besucht", sagte der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, am Dienstagabend auf ProSieben und SAT.1. Bei dem Besuch solle es darum gehen, wie Deutschland der Ukraine mit schweren Waffen im Kampf gegen Russland helfen kann. "Darauf freut sich mein Präsident", sagte Melnyk.

Zuvor hatte die ukrainische Regierung einen Besuch Steinmeiers in der ukrainischen Hauptstadt abgelehnt. "Ich war dazu bereit. Aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen - war das in Kiew nicht gewünscht", sagte der Bundespräsident bei einem Besuch in Warschau. Geplant war ein gemeinsamer Solidaritätsbesuch mit den Staatschefs Polens und der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Dazu kommt es jetzt aber nicht mehr.

Die Ukraine fordert schwere Waffen wie Kampfpanzer, Artilleriegeschütze und Luftabwehrsysteme von Deutschland. Viele andere Staaten innerhalb der Nato wie Tschechien hätten sich schon für die Lieferung schwerer Waffen entschieden, betonte Melnyk. "Deswegen hoffen wir, dass auch in der Ampel-Koalition die gleiche Entscheidung bald fällt, und dass diese Blockadehaltung aufgegeben wird." Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich für die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen, Kanzler Scholz hat sich bisher zurückhaltend auf entsprechende Fragen geäußert.

Update vom 12.04.2022, 17.30 Uhr: Besuch Steinmeiers in Kiew findet doch nicht statt

Eine geplante Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Kiew ist geplatzt, weil er dort offensichtlich nicht willkommen ist. Der polnische Präsident Andrzej Duda habe in den vergangenen Tagen angeregt, dass sie beide zusammen mit den Staatschefs der baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland in die ukrainische Hauptstadt reisen.

Das Ziel sei gewesen, "dort ein starkes Zeichen gemeinsamer europäischer Solidarität mit der Ukraine zu senden und zu setzen", sagte Steinmeier am Dienstag bei seinem Besuch in Warschau. "Ich war dazu bereit. Aber offenbar - und ich muss zur Kenntnis nehmen - war das in Kiew nicht gewünscht." Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über die Absage berichtet.

Im Interview mit der "Bild" habe ein ukrainischer Diplomat erläutert: "Wir kennen hier alle Steinmeiers enge Beziehungen nach Russland, die auch von der Steinmeier-Formel geprägt waren. Er ist momentan nicht in Kiew willkommen. Ob sich das noch einmal ändert, werden wir sehen."

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatte bereits am Wochenende deutlich gemacht, dass die Ukraine eher einen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als von Steinmeier erwartet. Eine Kiew-Reise des Bundespräsidenten hätte nur symbolischen Charakter, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es sollten lieber der Bundeskanzler oder andere Mitglieder der Bundesregierung kommen, die konkrete Entscheidungen über weitere massive Unterstützung für die Ukraine treffen." Die Ukraine fordert die Lieferung schwerer Waffen wie Panzer und Artilleriegeschützen.

Steinmeier hatte bereits am Freitag signalisiert, dass er Reisepläne für Kiew hat. "Selbstverständlich denke ich auch darüber nach, wann der richtige Zeitpunkt ist für meinen nächsten Besuch in Kiew." Diese Pläne sind jetzt hinfällig. Und das, obwohl sich westliche Spitzenpolitiker beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj inzwischen die Klinke in die Hand geben.

Aus Polen, Großbritannien, Österreich, Tschechien, Slowenien und der Slowakei sind bereits die Regierungschefs nach Kiew gereist, um der Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer den Rücken zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war am Freitag dort.

Update vom 12.04.2022, 13 Uhr: Petition gegen Melnyk - "Hat den Bogen überspannt"

Eine aktuell laufende Online-Petition fordert die Ausweisung des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk aus Deutschland: Auf dem Portal "Change.org" wurde die Petition mit dem Titel "Ausweisung von Botschafter Melnyk!" vor einer Woche gestartet und hat mittlerweile fast 15.500 Unterschriften erreicht (Stand vom Dienstag, 12. April, 13 Uhr). Melnyk selbst geht jedoch ganz gelassen mit der Kritik um.

Ins Leben gerufen wurde die Petition von einem Nutzer, der sich auf der Plattform Jürgen Peters nennt. Wer sich genau dahinter versteckt, ist auf der Seite allerdings nicht einsehbar. In der Beschreibung der Petition heißt es: "Herr Melnyk hat inzwischen den Bogen überspannt. Was einst noch ein mutiges Auftreten eines ukrainischen Botschafters war, ist jetzt zur Hetze gegen die deutsche Politik verkommen. Seine Aussagen erweisen sich als undankbar und haltlos gegenüber der deutschen Bevölkerung."

Und: "Ferner hätten seine Forderungen zur Folge, dass eine Wirtschaftskrise in unserem Land entsteht oder die Nato sich aktiv am Krieg beteiligt. Beides muss verhindert werden! Botschafter Melnyk ist nicht mehr tragbar und wird den Ansprüchen an einen Diplomaten nicht mehr gerecht. Daher fordern wir die sofortige Ausweisung des Botschafters!" Auf der Seite wird zudem angegeben, dass die Peition beim Erreichen des nächsten Ziels, nämlich 25.000 Unterschriften, eine der meist gezeichneten Petitionen der Plattform sei.

Melnyk teilte daraufhin einen Screenshot der Petition auf seiner Twitter-Seite und schrieb dazu: "Leute, so einfach geht es nicht. Bin ja kein (deutscher) Politiker. Gott sei Dank. Ihr müsst noch Geduld haben!" Die Kommentare unter seinem Tweet zeigen: Etliche Nutzer schämen sich für die Petition fremd und sichern Melnyk ihre Unterstützung zu. "Wer unterschreibt so einen Mist? Armes Deutschland!", heißt es beispielsweise. Oder: "Sehen Sie es als Kompliment für Ihre Arbeit, die bei einer gewissen Klientel anscheinend einen Nerv trifft. Weiter so!" Ein weiterer Nutzer dankt Melnyk für seine deutlichen Statements: "Herr Botschafter, ohne Sie und Ihren Einsatz hätte diese Bundesregierung vermutlich noch keinen Finger gerührt. Machen Sie weiter so." Einige Twitter-Nutzer zweifeln zudem an der Echtheit der Unterschriften.

Update vom 11.04.2022, 13.15 Uhr: Darum will Merkel kein weiteres Statement geben

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibt trotz entsprechender Aufforderungen auch aus ihrer eigenen Partei dabei, dass sie sich derzeit nicht zu ihrer Russlandpolitik äußern will. Auf die Frage, ob sich ihre Haltung nach diesen Äußerungen geändert habe und ob sie einen öffentlichen Auftritt oder eine weitere Erklärung plane, antwortete eine Sprecherin Merkels am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit dem Wort "Nein".

Die Sprecherin verwies zudem auf eine frühere Aussage, wonach Merkel an diesem Montag von einem Italien-Aufenthalt zurückkehren wolle. Darüber hinaus gebe man zu privaten Aufenthalten grundsätzlich keine weiteren Informationen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte dem Nachrichtenportal "The Pioneer" gesagt: "Mit dem Wissen heute gibt es kaum jemanden, der bestreitet, dass da Fehler gemacht worden sind und dass man zu leichtgläubig war." Die Debatte darüber dränge sich geradezu auf. Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", er hoffe auf weitere Erklärungen Merkels.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hatte hingegen der dpa gesagt, Merkel sei im politischen Ruhestand, sie habe sich klar gegen den russischen Krieg positioniert und sich für die Maßnahmen gegen diesen Krieg ausgesprochen. "Damit hat sie auch deutlich gemacht, wofür sie steht. Das ist ausreichend."

Merkel hatte kürzlich erklären lassen, zu ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Nato-Gipfel 2008 zu stehen. Am Mittwoch machte sie deutlich, derzeit keine weiteren öffentlichen Äußerungen zu ihrer Russlandpolitik geben zu wollen. Sie hatte den russischen Angriff auf die Ukraine am 25. Februar in einer schriftlichen Erklärung scharf verurteilt und sich hinter die Bemühungen ihres SPD-Nachfolgers Olaf Scholz gestellt, den russischen Präsident Wladimir Putin zu stoppen.

Update vom 11.04.2022, 7.15 Uhr: Selenskyj wirft Russland Feigheit vor

Moskau hat nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht den Mut, seine fehlgeleitete Politik in Bezug auf den Nachbarn einzugestehen. "Sie haben Angst davor, zuzugeben, dass sie über Jahrzehnte falsche Positionen bezogen und kolossale Ressourcen ausgegeben haben, um menschliche Nullen zu unterstützen, die sie als künftige Helden der ukrainisch-russischen Freundschaft aufbauen wollten", sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache.

Der Versuch Moskaus, eigene Leute in der Ukraine aufzubauen, habe nicht funktioniert. Denn diese Personen "waren nur darin geübt, Geld aus Russland in die eigenen Taschen zu stopfen". Und um diese Fehler zu vertuschen, wurden neue Fehler gemacht. Doch damit habe sich Russland selbst aller politischen Instrumente beraubt und schließlich diesen Krieg begonnen.

Zudem versuche Russland, die Schuld für alles auf die Ukraine abzuschieben. "Sie haben sich die Krim geschnappt, daran sind wir angeblich Schuld" sagte Selenskyj. "Sie haben jedes normale Leben im Donbass vernichtet, daran sind wir angeblich Schuld. Sie haben acht Jahr lang Menschen in unserem Land getötet, daran sind angeblich wir Schuld." Das gelte auch für die Zerschlagung der stärksten Wirtschaftsregion in Osteuropa sowie für die Zerstörung des Lebens von Millionen Menschen. "Und schließlich haben sie einen groß angelegten Krieg gegen uns begonnen, und wieder sind wir daran Schuld." Und dies alles aus "reiner Feigheit", resümierte Selenskyj.

"Und wenn die Feigheit zunimmt, dann verwandelt sie sich in eine Katastrophe", sagte der Staatschef. "Wenn Menschen der Mut fehlt, Fehler zuzugeben, sich zu entschuldigen, sich der Realität anzupassen, verwandeln sie sich in Monster", sagte er in Anspielung an die Führung im Kreml. "Und wenn die Welt dies ignoriert, entscheiden die Monster, dass sich die Welt ihnen anpassen muss." Dennoch werde der Tag kommen, an dem Russland die Wahrheit eingestehen müsse.

In der neuen Woche werden weitere Angriffe im Osten des Landes erwartet. "Die russische Armee arbeitet weiter an ihrem Minimalplan Ostukraine", sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in der Nacht zum Montag, wie die Agentur Unian berichtete. Die Ukraine setze unterdessen ihre eigenen Vorbereitungen mit der Fortsetzung der Mobilmachung und der Ausbildung von Rekruten fort. Der ukrainische Generalstab erwartet derweil in Kürze einen neuen Vorstoß der russischen Streitkräfte zur vollständigen Eroberung der Ostukraine. Dazu würden aktuell neue Truppen aus anderen Landesteilen Russlands an die Grenzen herangeführt. Die Schwerpunkte der nächsten russischen Angriffe seien bei Charkiw und Slowjansk zu erwarten.

Update vom 10.4.2022, 6.50 Uhr: Italiens Ex-Ministerpräsident Berlusconi verurteilt Putin

Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist nach eigenen Worten "zutiefst enttäuscht" vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, den er jahrelang als guten Freund bezeichnet hatte. "Ich kann und will nicht verhehlen, dass ich zutiefst enttäuscht und traurig bin über das Verhalten von Wladimir Putin", sagte Berlusconi bei einer Veranstaltung seiner Partei Forza Italia in Rom.

"Ich kenne ihn seit etwa 20 Jahren und er erschien mir immer als Demokrat und Mann des Friedens", sagte Berlusconi über den russischen Präsidenten. Angesichts der "Massaker an Zivilisten in Butscha und anderen ukrainischen Orten, die echte Kriegsverbrechen sind, kann Russland seine Verantwortung nicht leugnen", fügte der 85-jährige Milliardär hinzu.

Update vom 9.4.2022, 11.50 Uhr: Von der Leyen spricht in Butscha von "Kriegsverbrechen"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nach ihrem Besuch in dem Kiewer Vorort Butscha erschüttert über das Vorgehen der russischen Armee dort gezeigt. "Mein Instinkt sagt: Wenn das kein Kriegsverbrechen ist, was ist dann ein Kriegsverbrechen? Aber ich bin eine gelernte Ärztin und das müssen nun Juristen sorgfältig ermitteln", sagte sie am Samstagmorgen auf der Rückreise von Kiew nach Polen vor Journalisten.

Von der Leyen kehrte nach ihrem eintägigen Besuch im ukrainischen Kriegsgebiet am Samstag sicher nach Polen zurück. Am Nachmittag wollte sie in Warschau an einer Geberkonferenz für die Ukraine teilnehmen.

Update vom 8.4.2022, 7 Uhr: Scholz fordert Waffenstillstand - Kriegsverbrechen würden bestraft

"Dieser Krieg muss sofort beendet werden. Es muss ein Waffenstillstand her und Russland muss seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen", sagte Kanzler Olaf Scholz am Donnerstag (7. April 2022) in Berlin nach mehrstündigen Verhandlungen von Bund und Ländern. In der Ukraine gebe es dramatische und furchtbare Zerstörungen.

Bei den kriegerischen Handlungen geschähen intolerable Kriegsverbrechen, für die die Verantwortlichen noch zur Rechenschaft gezogen würden. Millionen Menschen seien in und aus der Ukraine auf der Flucht. Putin zerstöre nicht nur die Ukraine, "sondern auch die Zukunft des eigenen Landes".

Update vom 7.4.2022, 6.20 Uhr: Nato sieht kein nahes Ende des Ukraine-Kriegs

Der Krieg in der Ukraine könnte laut Nato noch lange andauern. Russlands Präsident Wladimir Putin halte weiterhin an seinen Ambitionen, die gesamte Ukraine zu kontrollieren, fest. Das sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch bei einem Treffen der 30 Außenminister der Bündnisstaaten in Brüssel. Man müsse sich bewusst darüber werden, dass der Krieg noch "viele Monate oder sogar Jahre" anhalten könne.

Stoltenberg erklärte den Rückzug russischer Truppen aus dem Norden der Ukraine mit einer nach Nato-Erkenntnissen vorgesehenen Großoffensive im Osten. Ziel sei es, den gesamten Donbass einzunehmen und eine Landbrücke zur bereits besetzten ukrainischen Halbinsel Krim zu schaffen. Dafür sollen die Streikräfte verstärkt und neu bewaffnet werden, so Stoltenberg.

Dies mache notwendig, dass sich die Nato auf einen langen Weg vorbereiten muss. "Wir müssen die Ukraine unterstützen, unsere Sanktionen aufrechterhalten, unsere Verteidigung und unsere Abschreckung stärken", sagte er.

Update vom 6.4.2022, 16.30 Uhr: "Russland ist ein Feindstaat für uns"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, sorgt mit einer Interview-Äußerung und einer Mitteilung auf Twitter über Feindschaft zu allen Russen für Diskussionen in sozialen Medien. In einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Melnyk: "Ich sage es ganz klar: Russland ist ein Feindstaat für uns. Und alle Russen sind Feinde für die Ukraine im Moment." Das könne sich ändern. "Aber im Moment ist es so, dass wir keine Zeit haben zu fragen: Bist du gegen Putin oder für ihn – oder hast du vielleicht nur teilweise Verständnis?"

Auf Twitter veröffentlichte Melnyk am Mittwochvormittag (6. April 2022): "All Russians are now our Enemies" ("Alle Russen sind jetzt unsere Feinde") und verwies auf sein Interview. Twitter-Nutzer warnten daraufhin vor Zuspitzungen und "rigidem Freund-Feind-Denken". Zwar seien die Taten russischer Soldaten zu verachten, und eine "erschreckende Mehrheit" der Russen unterstütze den Krieg, es dürfe aber nicht verallgemeinert werden. Teils gab es auch Unterstützung für Melnyk mit Hinweis auf dessen weitere Interview-Äußerungen.

In dem Interview sagte Melnyk weiter: "Uns kann es jetzt nicht darum gehen, zwischen bösen Russen und guten Russen zu unterscheiden." Denn Russland führe einen Krieg gegen die Ukraine. "Es ist nicht Putin, der Menschen in Butscha ermordet hat. Das waren konkrete Menschen aus verschiedenen Regionen Russlands. Sie haben ihre Verwandten, sie telefonieren nach Hause, sie plündern Häuser. Wir haben Tausende Telefonate, die wir aufgezeichnet haben als Beweisstücke für das Kriegstribunal."

Dieser Krieg werde getragen "von Menschen, von Russen", sagte Melnyk. Manche würden in diesen Krieg geschickt, manche entschieden sich aus freien Stücken: "Aus der Überzeugung, dass sie die Ukraine vernichten wollen. Und deswegen ist für mich klar, wahrscheinlich auch nach dem Krieg, dass Russland ein Feindstaat bleiben wird", so Melnyk. Die Ukraine werde wahrscheinlich für lange Zeit ein Feind der russischen Gesellschaft bleiben: "Das liegt daran, dass die russische Propaganda seit der Krimannexion auf Hochtouren gelaufen ist."

Update vom 6.4.2022, 11.30 Uhr: "Putin hat alle Glaubwürdigkeit verloren"

Russlands Präsident Wladimir Putin sollte sich aus Sicht des Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, vor einem internationalen Gerichtshof verantworten müssen. "Er gehört wie Milosevic vor einen internationalen Gerichtshof", sagte Heusgen am Dienstag (5. April 2022) im ZDF-"heute journal" mit Verweis auf den früheren jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic und vor dem Hintergrund der Gräueltaten mit toten Zivilisten im ukrainischen Butscha.

Heusgen nannte es "schwer vorstellbar", dass man sich mit Putin noch einmal an einen Tisch setzen könne. "Putin hat alle Glaubwürdigkeit verloren", sagte der ehemalige Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ende Oktober findet das G20-Gipfeltreffen auf der indonesischen Insel Bali statt. US-Präsident Joe Biden hatte sich für einen Ausschluss Russlands aus der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte ausgesprochen. China lehnte das hingegen ab.

Heusgen räumte Fehleinschätzungen in Bezug auf Putin ein. Noch am Ende der Münchner Sicherheitskonferenz und wenige Tage vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine habe er daran nicht geglaubt. "Er ist einmarschiert. Und er hat damit das Völkerrecht massiv gebrochen." Putin sei sehr viel weiter gegangen, als man gedacht habe. "Was jetzt passiert ist, hat allerdings alle Dimensionen gesprengt." Alle Versuche der vergangenen Jahrzehnte, etwas mit Russland aufzubauen, sei zunichte gemacht worden.

Der Außenexperte verteidigte dennoch das Bemühen in den vergangenen Jahren, mit Russland im Gespräch zu bleiben. Nach der Besetzung der Krim 2014 habe man versucht, Russland einzudämmen. In den vergangenen zwei Jahren habe sich Putin isoliert und nicht mehr mit der Außenwelt gesprochen. Das habe sich in dieser Dramatik vor vielen Jahren noch nicht abgezeichnet.

Update vom 5.4.2022, 20.45 Uhr: Thüringens Ministerpräsident traut Putin Einsatz von Atomwaffen zu

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) traut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Einsatz von Atomwaffen zu. Mit Blick auf Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine sagte Ramelow in der Sendung "#beisenherz" bei ntv, er verstehe die Logik, in einem Krieg mit Kriegsmaterial zu antworten.

"Ich habe nur große Sorge, dass, wenn wir direkt in das Kriegsgeschehen hineingehen, dass wir viel mehr erleben werden, wie das, was wir jetzt erleben. Das bedeutet, dass ich Herrn Putin zutraue, dass er die Atomwaffen einsetzt", sagte Ramelow in der Sendung, die in der Nacht zu Dienstag ausgestrahlt wurde. Er forderte, die Sanktionen gegen Russland hart zu gestalten und vor allem die Oligarchen unter Druck zu setzen. "Ich bin dafür, dass man Russland wirklich das Geld abschneidet", sagte Ramelow.

Update vom 5.4.2022, 16 Uhr: "Krieg hinterlässt Spuren in Gesichtern"

Nach Wolodymyr Selenskyjs Besuch im Kiewer Vorort Butscha haben sich Menschen im Internet über das vom Krieg gezeichnete Aussehen des ukrainischen Präsidenten besorgt gezeigt. "Herzzerreißend", schrieben mehrere Nutzer.

Der Tweet zeigt eine Kombinationen aus zwei Selenskyj-Fotos: eines vom Tag vor dem am 24. Februar von Russland begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine und eines von seinem Besuch in Butscha am Montag, bei dem er sichtlich mitgenommen wirkte. Sein Gesicht ist von Schmerz und Trauer gezeichnet.

Der 44-Jährige hatte bei seinem Besuch in der Kleinstadt, in der kurz zuvor Hunderte Leichen von Zivilisten gefunden worden waren, deutliche Augenringe und einen stark gewachsenen Bart. "Krieg hinterlässt Spuren in Gesichtern", kommentierte ein Mann. "Er ist ein echter Kämpfer", schrieb ein anderer.

Der Tweet stammt von der Twitter-Nutzerin Katya Gorchinskaya. Viele wünschten Selenskyj in den Kommentaren Kraft, die schwere Zeit weiter durchzustehen. Der Tweet wurde Hunderttausende Male mit "Gefällt mir" versehen.

Update vom 5.4.2022, 11.45 Uhr: Medwedew droht mit harten Reaktionen auf Ausweisung

Der frühere russische Präsident, Dmitri Medwedew, kündigt eine harte Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus westlichen Ländern an. "Es wird symmetrisch und destruktiv für die bilateralen Beziehungen sein", schrieb der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates am Montagabend (3. April) in seinem Telegram-Kanal. Die Ausweisung von Diplomaten als Druckmittel sei eine Gepflogenheit, die "sinnlos" sei und "ins Leere" führe.

Zudem sagte Medwedew: "Russland wird auf die gleiche Weise reagieren und die Türen zu den westlichen Botschaften zuschlagen. Das wird für alle billiger sein. Und dann werden wir uns am Ende nur noch mit dem Gewehr im Anschlag gegenüberstehen", wie der Politiker beim BR zitiert wird.

Die Bundesregierung hatte zuvor 40 russische Diplomaten in Deutschland zu "unerwünschten Personen" erklärt, die laut Innenministerin Nancy Faeser (SPD) russischen Nachrichtendiensten zugerechnet werden. Auch Frankreich entschied, zahlreiche russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Immer wieder reagiert Russland in solchen Fällen mit der Ausweisung einer ähnlich hohen Zahl an Diplomaten.

Auch Dänemark hat mehrere Russen ausgewiesen: 15 Geheimdienstoffiziere müssen das nördlichste deutsche Nachbarland innerhalb von 14 Tagen verlassen, wie Außenminister Jeppe Kofod am Dienstag nach einem Treffen im parlamentarischen Außenausschuss in Kopenhagen bekanntgab. Man akzeptiere keine russische Spionage auf dänischem Boden, sagte er. Italien hat 30 russische Diplomaten ausgewiesen. Das teilte Außenminister Luigi Di Maio am Dienstag bei einer Konferenz in Berlin mit. Die Mitarbeiter der russischen Botschaft in Rom seien zu "personae non gratae" ernannt worden.

Update vom 5.4.2022, 6.40 Uhr: USA und Ukraine wollen Russland wegen Kriegsverbrechen vor Gericht bringen

Die USA sammeln Beweise, um Russland und Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen vor den Internationalen Gerichtshof oder ein anderes Gericht zu bringen. Allerdings gab Jake Sullivan, nationaler Sicherheitsberater der USA, zu bedenken, dass Russland als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat jegliche Verfahren, um die Regierung in Moskau zur Rechenschaft zu ziehen blockieren könne.

Bislang gebe es keine Beweise, dass die Gräueltaten in Butscha als Völkermord einzustufen seien. Die USA hätten sich aber an mehrere Stellen gewandt, um Beweismaterial zu erhalten. Dazu zählen Informationen von Geheimdiensten, Beobachtungen der ukrainischen Einwohner, Erkenntnisse internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen und Interviews, die von unabhängigen Medien geführt worden seien.

Die Ukraine plant ebenfalls, Russland wegen Kriegsverbrechen anzuklagen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat betont, die Verbrechen von Butscha und anderen ukrainischen Städten lückenlos aufklären zu wollen. Dazu arbeite man unter anderem mit der EU und dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen, sagte er in einer Videobotschaft, die in der Nacht zu Dienstag veröffentlicht wurde. Die Verantwortlichen sollen für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.

"Die Zeit wird kommen, in der jeder Russe die ganze Wahrheit darüber erfahren wird, wer von seinen Mitbürgern (in der Ukraine) gemordet hat. Wer Befehle gegeben hat. Wer bei den Morden ein Auge zugedrückt hat", sagte Selenskyj. Er lud Journalisten aus der ganzen Welt ein, sich die zerstörten Städte anzusehen. "Lassen Sie die Welt sehen, was Russland getan hat!"

Selenskyj berichtete in der Videobotschaft von seinem Besuch in Irpin und Butscha. "Die Städte sind einfach zerstört." Die Leichen auf den Straßen seien demnach bereits von den meisten Straßen geborgen worden. In den Hinterhöfen und Häusern lägen aber immer noch Tote. Selenskyj befürchtete, dass russische Truppen nun versuchten, "die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen" - anders als in Butscha.

Insgesamt hat die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft nach eigenen Angaben bereits mehr als 7000 Meldungen über russische Kriegsverbrechen in der Region um Kiew registriert. Die meisten Opfer habe es in Borodjanka gegeben, erklärte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa der Agentur "Unian" zufolge am Montagabend. "Ich denke, wir werden gesondert über Borodjanka sprechen", sagte sie demnach. Die Generalstaatsanwaltschaft arbeitet den Angaben nach bereits an der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Irpin, Butscha und Worsel.

Update vom 4.4.2022, 12.55 Uhr: "Wagen Sie es nicht, mich zu markieren!"

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Beisitzerin im Bundesvorstand der FDP und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, hat in mehreren Tweets die russische Botschaft attackiert: Diese hatte zuvor auf ihrer Twitter-Seite ein offizielles Statement geteilt, in dem sich die russische Regierung von den Verbrechen in Butscha distanziert und die Schuld an dem Massaker von sich weist.

Doch die Botschaft markierte in ihrem Tweet auch die Profile mehrerer Politiker, darunter das von FDP-Mitglied Strack-Zimmermann. Diese antwortete daraufhin mit deutlichen Worten: "Verschonen Sie uns mit Ihren menschenverachtenden Lügen und wagen Sie es nicht, mich zu markieren. Der Tag wird kommen, an dem Putin & seine Schergen, also auch Sie, sich für diese grausamen und massiven Kriegsverbrechen in Den Haag verantworten müssen. Sie gehören ausgewiesen."

Kurze Zeit später legte sie noch einmal nach: In einem weiteren Tweet teilte sie eine Benachrichtigung, die sie von Twitter erhalten hatte, und in der sie auf einen Verstoß gegen die Richtlinien des Netzwerkes aufmerksam gemacht wurde.

Demnach hatte sich ein anderer User anscheinend über Strack-Zimmermanns Account beschwert und sie wegen eines vermeintlichen Verstoßes gemeldet. Die Politikerin reagierte daraufhin souverän und verwies auf ihr Recht auf freie Meinungsäußerung: "Netter Versuch. Aber wir sind hier nicht im Kreml."

Update vom 3.4.2022, 16.15 Uhr: Gräueltaten in Butscha lösen in Deutschland Entsetzen aus

Die Bundesregierung tritt nach den Gräueltaten in einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew für noch härtere Sanktionen gegen Russland ein. Kanzler Olaf Scholz (SPD) verlangte am Sonntag (3. April 2022) in Berlin: "Diese Verbrechen des russischen Militärs müssen wir schonungslos aufklären." Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach sich dafür aus, Kriegsverbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. In Butscha - einer wochenlang umkämpften Vorstadt im Nordwesten von Kiew - waren zuvor zahlreiche Leichen entdeckt worden. Etwa 280 Menschen wurden in einem Massengrab beigesetzt.

"Ich verlange, dass internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang erhalten zu diesen Gebieten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren", erklärte Scholz, ohne explizit von Kriegsverbrechen zu sprechen. Täter und Auftraggeber müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Der Kanzler forderte Russland zum wiederholten Mal auf, in einen Waffenstillstand einzuwilligen und die Kämpfe einzustellen. Der Krieg dauert schon mehr als fünf Wochen.

Baerbock bezeichnete die Bilder aus Butscha als "unerträglich". Auf Twitter machte sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich verantwortlich: "Putins hemmungslose Gewalt löscht unschuldige Familien aus und kennt keine Grenzen." Die Grünen-Politikerin fügte hinzu: "Die Verantwortlichen für diese Kriegsverbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden." Die Ukraine brauche zu ihrer Verteidigung noch mehr Unterstützung. Ins Detail ging Baerbock nicht.

Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verlangte härtere Sanktionen gegen Russland. "Dieses furchtbare Kriegsverbrechen kann nicht unbeantwortet bleiben", sagte der Vizekanzler der "Bild"-Zeitung. Eine Verschärfung der Sanktionen werde innerhalb der EU vorbereitet. Die Europäer haben seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar bereits umfangreiche Strafen verhängt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sprach auf Twitter ebenfalls von unerträglichen Bildern, die einen "verbrecherischen Charakter des Krieges gegen die Ukraine" belegten.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte in Berlin: "Die von Russland verübten Kriegsverbrechen sind vor den Augen der Welt sichtbar." Zugleich versicherte er Deutschlands Solidarität. Zuvor hatte ihm der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, eine höchst bedenkliche politische Nähe zu Russland vorgeworfen: "Für Steinmeier war und bleibt das Verhältnis zu Russland etwas Fundamentales, ja Heiliges, egal was geschieht", sagte Melnyk dem "Tagesspiegel".

Update vom 2.4.2022, 18.35 Uhr: "Zerstörung von Zukunft" - Scholz warnt vor schweren Kriegsfolgen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor den gravierenden, weltweiten Folgen des russischen Kriegs in der Ukraine gewarnt. "Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Krieg schnell zu Ende kommt", sagte der SPD-Politiker am Samstag in Essen. Mit dem Angriff auf das Nachbarland verfolge der russische Präsident Wladimir Putin "territoriale Gebietsansprüche, die aus den imperialistischen Visionen früherer Jahrhunderte stammen".

Putin bedrohe nicht nur die Ukraine. "Er zerstört dort nicht nur Menschenleben, Straßen, Infrastruktur, Häuser, Krankenhäuser. Er zerstört auch die Zukunft Russlands. Das ist der große, große Fehler von Präsident Putin", betonte Scholz beim Wahlkampf-Auftakt der nordrhein-westfälischen SPD für die Landtagswahl am 15. Mai.

Putin habe sich mit seinem Krieg verrechnet, sagte der Bundeskanzler mit Verweis auf den erbitterten Widerstand der Menschen in der Ukraine und die große Geschlossenheit der demokratischen Welt. "Denn all die Pläne, all die Vorhaben, die der russische Präsident auf den Weg gebracht hat, sind nichts geworden. Er hat nicht damit gerechnet, dass die Ukraine sich verteidigt. Er hat geglaubt, dass dort welche stehen, Fähnchen schwenken und Beifall klatschen. Das ist nicht der Fall. Alle verteidigen sich", sagte Scholz.

Nach gut fünf Wochen sehe man die Folgen, "die dieser Krieg jetzt schon angerichtet hat, nicht nur in der Ukraine und Russland, sondern weltweit", sagte der Kanzler. "All die Schwierigkeiten, die die Weltwirtschaft heute hat, die schon groß genug waren wegen der Corona-Pandemie und ihren ökonomischen und sozialen Auswirkungen, die werden jetzt noch größer wegen dieses Krieges. Ich sage: Er ist eine Zerstörung von Zukunft, weit über Russland und die Ukraine hinaus."

Gleichzeitig lobte Scholz den großen Zusammenhalt im Westen. "Es gibt eine große Einheit der demokratschen Staaten in der Welt, der Europäischen Union, der Nato, unseres Verteidigungsbündnisses. Wir haben schnell gemeinsam reagiert und haben die Sanktionen verhängt, um diesen Krieg zu stoppen. Diese Maßnahmen sind wirksam", betonte Scholz. Man wolle "alles dafür tun, dass wir wieder eine europäische Friedensordnung bekommen, in der die Prinzipien gelten, für die Willy Brandt und Helmut Schmidt und Egon Bahr und Johannes Rau so sehr gekämpft haben - nämlich, dass Grenzen unverletzbar sind in Europa, dass kein Krieg geführt wird, weil man mehr Land haben will."

