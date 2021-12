7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 402,9

Über 500 Corona-Tote in den letzten 24 Stunden

Lage auf Intensivstationen weiter angespannt

Das Robert Koch-Institut meldet am Samstag 53.697 neue Covid-19-Fälle in den letzten 24 Stunden. Damit sinkt die Corona-7-Tage-Inzidenz in Deutschland im Schnitt auf 402,9. Seit dem 30. November, als der Wert bei 488 lag, sind die Zahlen stetig gesunken. Die Lage bleibt jedoch angespannt auf den Intensivstationen - dort sind fast 5000 Patienten mit Covid-19 aufgenommen. Dies zeigt sich auch an den Todeszahlen: In den letzten 24 Stunden meldet das RKI 510 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Entspannt sich die Corona-Situation in Deutschland?

Auf eine wirkliche Entspannung der Lage deuten die Zahlen aber nicht hin. Das Sinken der Inzidenzen liegt - zum Teil - wohl auch daran , dass die Gesundheitsämter und Kommunen überlastet sind mit dem Melden neuer Fälle. Neue Corona-Infektionen werden teilweise zeitverzögert gemeldet, teilweise gar nicht. Die Dunkelziffer an Infektionen dürfte inzwischen sehr hoch sein, schätzen Experten.

Die Zahl der Intensivpatienten mit Covid-19 ist weiter sehr hoch - fast 5000 Menschen liegen derzeit mit einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation. Etwa viermal so viele Ungeimpfte wie Geimpfte sind dort zu finden. Allerdings steigt die Zahl der Impfungen - Booster-Impfungen wie auch Erstimpfungen - ebenfalls stark an.

Weiter ist ein Kreis in Deutschland über einem Inzidenzwert von 2000: Der Landkreis Meißen in Sachsen hat eine 7-Tage-Inzidenz von 2133 und ist damit trauriger Spitzenreiter in Deutschland. Zwei Bundesländer - Sachsen und Thüringen - liegen im Schnitt weiter über 1000.

Vorschaubild: © Screenshot RKI-Dashboard / inFranken.de