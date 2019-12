Ob Twitter, Facebook oder Instagram: Soziale Netzwerke erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das gilt nicht nur für Privatpersonen und Unternehmen, sondern mittlerweile auch für Behörden. Laut Recherchen des NDR, betreiben die deutschen Polizeibehörden über 300 Social-Media-Kanäle.

Einer der wohl bekanntesten ist der Twitter-Account der Münchner Polizei. Als erstes bayerisches Polizeipräsidium sind die Münchner seit September 2014 auf Facebook und Twitter vertreten. Eigenen Angaben nach, möchte die Polizei über die tägliche Polizeiarbeit und um Gegebenheiten bei Großveranstaltungen informieren.